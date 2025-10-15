Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc

Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại phiên bế mạc, các đơn vị phát biểu tham luận. Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành phiên bế mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong phiên bế mạc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ ra mắt đại hội. Đồng thời, công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

THU HƯỜNG - VĂN MINH - NGÔ BÌNH