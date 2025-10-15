Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc

SGGPO

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc.

z7117532452794_a392166b14a4e1e20682242a1eb5d2a0.jpg
Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại phiên bế mạc, các đơn vị phát biểu tham luận. Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

z7117532983001_3cd8df1c63d831e75046e93fbcb2e787.jpg
Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành phiên bế mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z7117539193240_4c44d3f5f51c95cacd6325a3560e8bba.jpg
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong phiên bế mạc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ ra mắt đại hội. Đồng thời, công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Tin liên quan
THU HƯỜNG - VĂN MINH - NGÔ BÌNH

Từ khóa

Phiên bế mạc Đảng bộ TPHCM Tham luận Văn kiện Đại hội Góp ý Vấn đề quan trọng báo cáo chính trị bế mạc đại hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn