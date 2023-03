Ngân hàng Thế giới: "Tăng trưởng toàn cầu chững lại"

Ngày 31-3 theo giờ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương kỳ tháng 4 năm 2023 với tựa đề “Phục hồi tăng trưởng”.

Theo bản báo cáo nêu trên, tăng trưởng chung của các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự báo sẽ cao hơn trong năm 2023, khi nền kinh tế Trung Quốc được mở cửa lại. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các nền kinh tế còn lại trong khu vực (trừ Trung Quốc) được dự báo sẽ chững lại sau khi phục hồi mạnh mẽ vào năm ngoái.

Đà tăng trưởng bị ghìm lại trong năm nay là do tăng trưởng toàn cầu chững lại, giá cả leo thang, điều kiện huy động tài chính bị thắt chặt nhằm ứng phó lạm phát kéo dài.

Cụ thể, tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt mức 5,1% trong năm 2023 (so với 3,5% trong năm 2022). Với việc mở cửa lại, Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 5,1% so với 3% năm ngoái. Tăng trưởng ở các quốc gia còn lại trong khu vực, ngoài Trung Quốc, dự kiến sẽ chững lại ở mức 4,9% so với tốc độ phục hồi mạnh mẽ sau Covid-19 ở mức 5,8% vào năm 2022, do lạm phát và nợ của hộ gia đình tăng tại một số quốc gia, gây ảnh hưởng đến tiêu dùng.

“Hầu hết các nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã vượt qua khó khăn của đại dịch nhưng đến nay lại phải chèo lái trong bối cảnh thay đổi trên toàn cầu", Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, bà Manuela V. Ferro nhận định. Hầu hết các nền kinh tế lớn của khu vực, như Indonesia, Philippines và Việt Nam, dự kiến đều tăng trưởng khiêm tốn hơn so với 2022. Hầu hết các quốc đảo Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng cao hơn trong năm 2023, trừ Fi-ji.

Chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB, ông Aaditya Mattoo nhận xét: “Xu hướng toàn cầu hóa bị đảo ngược, dân số già hóa và biến đổi khí hậu đang phủ bóng đen lên viễn cảnh tăng trưởng của một khu vực từng phát triển nhanh nhờ thương mại, nhưng đang già hóa nhanh chóng”. Chuyên gia này khuyến nghị, để vực dậy tăng trưởng, cần xúc tiến thương mại, giải quyết những thách thức về cơ cấu dân số, và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.