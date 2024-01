Ngân hàng Xây dựng (CB) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Diễn đàn để người lao động tham gia ý kiến, đối thoại trực tiếp

Hội nghị là cơ hội để NLĐ phát huy quyền dân chủ, đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp NLĐ hiểu, tham gia ý kiến những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời cũng là dịp để thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

Tham dự hội nghị, về phía đại diện Ban Lãnh đạo CB, có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch HĐTV; ông Đàm Minh Đức, TV HĐTV kiêm Tổng Giám đốc… Về phía CĐCS CB, có ông Phạm Văn Đạt, TV HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS và các đồng chí là Phó Chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành CĐCS. Đặc biệt là sự tham gia của những Công đoàn viên xuất sắc được triệu tập từ các CĐBP, đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của hơn 1.600 cán bộ nhân viên, người lao động CB.

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Hội nghị người lao động năm 2023

Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động cấp cơ sở; Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách nhà nước, các chế độ đối với người lao động và thỏa ước lao động tập thể năm 2023; Báo cáo hoạt động của Tổ đối thoại định kỳ… Các báo cáo cho thấy CB đã thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế và các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định thu nhập và đời sống người lao động.

Tại CB, song hành với nhiệm vụ kinh doanh, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, chia sẻ và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn của người lao động luôn được ngân hàng chú trọng và duy trì triển khai với nhiều hình thức, nội dung đa dạng.

CĐCS đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, đoàn thể, văn nghệ, thể thao. Năm 2023, chương trình “Nét đẹp CB 2023 - CBers nói về hạnh phúc” được tổ chức, phát động đã tạo khí thế phấn khởi, hăng say đến người lao động trên toàn hệ thống, thắp lên tinh thần "We are one - We are CB", lan tỏa tình yêu 'Người CB hạnh phúc" trên các diễn đàn mạng và trong nội bộ. Bên cạnh đó, CB tự hào là thành viên tham dự Đại hội thể dục thể thao ngành ngân hàng lần thứ nhất và tham gia tranh tài tại 6 bộ môn thi đấu.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, điều kiện làm việc cho CBNV, NLĐ CB.

Ông Phạm Văn Đạt, Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS CB giải đáp các kiến nghị của người lao động

Cũng tại hội nghị, những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của NLĐ đã được đại diện Ban lãnh đạo ghi nhận, tiếp thu, đồng thời giải đáp đầy đủ, trách nhiệm và thỏa đáng. Trong khuôn khổ của hội nghị, BCH CĐCS CB đã trao bằng khen cho 6 tập thể và các CĐV đạt thành tích xuất sắc năm 2023.

Đại diện Ban lãnh đạo CB trao bằng khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Đại diện Ban lãnh đạo CB trao bằng khen cho công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Đoàn kết, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2024

Nhằm phát huy tốt hơn nữa các thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2023, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh 2024, ông Phạm Văn Đạt, Chủ tịch CĐCS đã phát động thi đua đến toàn thể CBNV, NLĐ với 8 nội dung chính:

1. Chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước; theo quy định của ngành về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Đặc biệt là các quy định về lãi suất, huy động vốn, cho vay; thiết lập kỷ cương, kỷ luật lề lối làm việc, tuân thủ nội quy lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy định, quy định nội bộ của ngân hàng đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh, xuyên suốt và bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, ổn định thị trường tiền tệ, an toàn hệ thống ngân hàng.



Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, phát triển cho vay bán lẻ bền vững, song song với việc đẩy mạnh cho vay mảng bán buôn.

4. Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động tổ chức tín dụng; xây dựng phương án xử lý nợ xấu phù hợp, phát huy kết quả trong thu hồi nợ bán lẻ, biện pháp hạn chế phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn, đặc biệt thu hồi nợ nhóm mới.

5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nhằm hạn chế rủi ro tiềm ẩn và có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, phòng chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, phòng chống rửa tiền, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

6. Quản lý tài chính chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện công tác công khai, minh bạch, triệt để, tiết kiệm,…

7. Tập trung đẩy mạnh, tích cực thực hiện các giải pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới theo mô hình kinh doanh và các hoạt động công nghệ kiểu mới,…

8. Triển khai và thực hiện phương án tái cơ cấu theo định hướng của NHNN.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị người lao động toàn hàng năm 2023 của CB đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung đã được thông qua trên tinh thần phấn khởi cùng sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương, trách nhiệm, an toàn, hiệu quả, quyết tâm cao cho mục tiêu phát triển năm 2024.

HỒNG MINH - SÔNG HƯƠNG