Ngành điện TPHCM khuyến cáo an toàn điện khi ngập úng

Thời gian vừa qua, TPHCM có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, như các tuyến đường: Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Phan Huy Ích (quận Tân Bình), Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp)... Trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức) xuất hiện điểm trũng, cộng thêm việc nhiều cống thoát nước bị rác gây tắc nghẽn nên có đoạn bị ngập sâu.

Để chủ động đảm bảo an toàn điện tại những địa bàn bị ngập úng, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có kế hoạch huy động toàn bộ cán bộ, công nhân quản lý vận hành lưới điện của các đơn vị thành viên tổ chức ứng trực, triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng của người dân. Trường hợp cần thiết, tiến hành cô lập các trạm biến áp, hệ thống lưới điện tại địa bàn bị ngập. Các đơn vị tổ chức tháo dỡ những thiết bị điện có khả năng ngập để đảm bảo an toàn điện. Các đội quản lý lưới điện khu vực bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra đối với khu vực thường xuyên bị ngập để kịp thời xử lý những điểm mất an toàn điện để ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.

EVNHCMC cũng khuyến cáo người dân khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ gây cháy, nổ, rò điện... Người dân không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chằng cột. Cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, đặt ở vị trí cao để an toàn cho trẻ em và tránh rò điện khi mưa to gây úng ngập. Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.

Người dân không chặt cây gần đường dây điện, vì có thể bị phóng điện. Không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu của công trình điện. Khi di chuyển qua các khu vực có đường dây điện giao chéo với đường thủy cần chú ý khoảng cách tĩnh không của dây điện để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, bè… khi đi qua các khu vực này.

Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt, rơi xuống, người dân không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và súc vật đến gần, đồng thời báo ngay cho ngành điện thông qua tổng đài 1900 545454 và chính quyền địa phương gần nhất.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong nhiều ngày tới TPHCM có mưa lớn cục bộ, kết hợp triều cường nên tình trạng ngập úng có thể diễn ra ở nhiều nơi. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, riêng TP Thủ Đức và các quận trung tâm có nơi trên 20mm. Chính vì vậy, EVNHCMC tiếp tục chủ động trong công tác, bảo đảm an toàn về điện trong mùa mưa. Ngành điện TPHCM tiếp tục có những phương án tối ưu xử lý tình huống, sự cố về điện ở khu vực bị ngập úng, cách ly kịp thời những vị trí không bảo đảm an toàn. Ngành điện tiếp tục phối hợp các cấp ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị truyền thông, tập trung tuyên truyền đến tổ chức, người dân về công tác bảo đảm an toàn điện trong tình huống mưa bão, ngập úng.

Giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo ổn định cung ứng điện trên địa bàn TPHCM 1. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng: - Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26oC trở lên. - Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. - Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. - Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. - Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc. - Hạn chế sử dụng trang phục trang trọng, áo vest… khi làm việc và tham gia họp. 2. Đối với trường học, trung tâm đào tạo: - Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26oC trở lên. - Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc lớp học. - Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng học. - Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. - Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. 3. Đối với trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ: - Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26oC trở lên. - Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động. - Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. - Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. - Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ. - Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực. - Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện. 4. Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất: - Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. - Dịch chuyển một phần hoạt động sản xuất sau 22 giờ. - Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực. - Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện. 5. Đối với hệ thống chiếu sáng giao thông: - Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay. - Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít. 6. Đối với hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí: - Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ. - Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ. 7. Đối với các hộ gia đình: - Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng. - Sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26oC trở lên. - Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.