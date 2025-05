Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Nhân viên điện lực TPHCM hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Nhằm tránh tình trạng tiền điện tăng cao đột biến và quá tải hệ thống điện, ngành điện TPHCM đã triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh. Đây nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị triển khai thường xuyên, liên tục.

Theo đó, các công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, thông qua các tổ chức đoàn thể đề nghị được hỗ trợ lồng ghép tuyên truyền tài liệu “Cẩm nang sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” vào các buổi sinh hoạt định kỳ, họp khu phố, tổ dân phố, tổ, hội phụ nữ để lan tỏa kiến thức sâu rộng đến từng hộ gia đình. Thường xuyên đăng tải nội dung tuyên truyền về biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên các kênh truyền thông điện tử địa phương như bản tin nội bộ, trang web và trang tin điện tử khác của địa phương.

Ngành điện thành phố cũng đã hướng dẫn người dân thực hiện nhiều giải pháp để hình thành thói quen tiết kiệm điện. Cụ thể, người dân cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm; nên sử dụng quạt điện để làm mát không gian sống thay cho máy lạnh khi thời tiết không quá nóng; không nên cài đặt nhiệt độ máy lạnh trong phòng chênh lệch hơn 50C so với nhiệt độ ngoài trời; điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp với nhu cầu bảo quản đồ ăn, thức uống của gia đình; nấu cơm cách bữa ăn 30 phút… Cùng với đó, phối hợp với cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương, thường xuyên kiểm tra, khảo sát an toàn điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở karaoke, chung cư, khu nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh… Từ đó, kịp thời phát hiện vi phạm về an toàn sử dụng điện, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ do điện gây ra trên địa bàn.

VIỆT HOA