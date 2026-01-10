Ngành du lịch hướng tới tăng chi tiêu, kéo dài lưu trú

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, diễn ra ngày 10-1 tại Hà Nội, du lịch Việt Nam được định hướng phát triển theo chiều sâu, ưu tiên chất lượng dịch vụ và giá trị chi tiêu của du khách.

Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với năm 2024 và vượt kỷ lục năm 2019. Khách nội địa đạt 135,5 triệu lượt, tổng thu toàn ngành vượt 1 triệu tỷ đồng. Thành quả này có sự đóng góp của gần 40.000 doanh nghiệp và hơn 2,5 triệu lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, năm 2025 cũng là giai đoạn tái cơ cấu hệ thống hiệp hội du lịch địa phương, tinh gọn từ 63 xuống còn 34 đầu mối. Việc sắp xếp lại được đánh giá giúp tăng hiệu quả liên kết vùng và phối hợp hành động giữa hiệp hội, địa phương và doanh nghiệp. Nhiều hoạt động xúc tiến quy mô lớn được tổ chức, nổi bật là Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025, thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình khẳng định, hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ mới nhằm hướng tới mô hình du lịch hiện đại, bền vững, từng bước khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong nhấn mạnh, những con số về lượt khách là cần thiết nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng hạ tầng, môi trường và tính chuyên nghiệp của dịch vụ. Theo Thứ trưởng, Việt Nam không thể phát triển du lịch bằng mọi giá mà phải hướng tới mô hình lành mạnh, hấp dẫn và giàu giá trị.

Bước sang năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hợp tác quốc tế và tổ chức các sự kiện lớn như VITM Hà Nội 2026 và MICE EXPO 2026. Ngành du lịch kỳ vọng đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và bền vững.

VĨNH XUÂN