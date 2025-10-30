Bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững

Ngày 30-10, tại tỉnh Ninh Bình, Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS-TS Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ tương hỗ giữa công nghiệp văn hóa và du lịch, coi đây là “hai trụ cột cùng kiến tạo giá trị phát triển bền vững”.

Ông Đào Mạnh Hùng cho rằng, du lịch là kênh quảng bá hiệu quả nhất cho công nghiệp văn hóa, đồng thời chính công nghiệp văn hóa lại cung cấp cho du lịch những sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Việt Nam đặt mục tiêu để các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, trong đó du lịch văn hóa được xác định là trụ cột quan trọng.

Quang cảnh hội thảo

Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội, khẳng định sự kết hợp giữa công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững là hướng đi tất yếu trong chiến lược phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh và bảo tồn di sản.

Ông đề xuất nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với chuỗi giá trị du lịch của từng địa phương, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, văn hóa, tăng cường hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

Các đại biểu dự hội thảo

Từ góc độ địa phương, TS Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình chia sẻ, kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa gắn với di sản, cho rằng việc phát huy giá trị bản địa phải bắt đầu từ những lựa chọn đầu tư phù hợp, mang tính lan tỏa lâu dài. Theo ông, “du lịch văn hóa có phát triển được hay không là bắt đầu từ địa phương, từ đó tạo sức cộng hưởng để phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước”.

Thu hút gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, du lịch các đại biểu đã cùng tham gia các phiên thảo luận tập trung vai trò công nghiệp văn hóa trong phát triển du lịch bền vững, chia sẻ mô hình sáng tạo địa phương và kinh nghiệm quốc tế về phát triển du lịch văn hóa gắn với chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo.

Các đại biểu thống nhất nhận định, công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo mà còn là động lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, góp phần lan toả giá trị văn hóa Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

MAI AN