Ngành du lịch yêu cầu ngăn chặn việc chèo kéo, nâng giá dịp tết

Chuẩn bị cho Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý điểm đến.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, bảo đảm phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Các hoạt động cần hướng tới chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời thu hút du khách, quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương và cả nước.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước và quản lý điểm đến, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí, đơn vị vận chuyển khách và hoạt động hướng dẫn viên. Những hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với đó, các địa phương cần triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch như trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà, không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết.

Văn bản cũng yêu cầu các ban quản lý khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ khách trong dịp tết dương lịch và âm lịch; bố trí đầy đủ nhân lực, thực phẩm, hàng hóa và các điều kiện cần thiết; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và giải đáp phản ánh của du khách phải được thực hiện kịp thời, bảo đảm an toàn sức khỏe, tài sản và môi trường du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu chấp hành nghiêm việc niêm yết, công khai giá, không nâng giá, ép giá, “chặt chém” du khách; công khai đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch và tuyệt đối không quảng cáo, giới thiệu thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn về sản phẩm, dịch vụ du lịch.

VĨNH XUÂN