TPHCM, Hà Nội, Phú Quốc dẫn đầu lượt tìm kiếm du lịch dịp Tết Dương lịch 2026

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, du lịch nội địa tiếp tục là xu hướng chính của người Việt trong mùa lễ hội cuối năm và kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

TPHCM là 1 trong 10 điểm đến được tìm kiếm trong dịp Tết Dương lịch

Cụ thể, có đến 69% du khách Việt chọn nghỉ dưỡng trong nước, trong đó 42% ưu tiên quay lại những điểm đến quen thuộc, 37% lựa chọn các địa điểm gần, thuận tiện di chuyển. Việc Tết Dương lịch 2026 trùng vào dịp cuối tuần khiến nhu cầu du lịch tăng cao, khi 83% du khách cho biết muốn tận dụng kỳ nghỉ ngắn ngày để đi chơi.

Phú Quốc là điểm đến được tìm kiếm cho kỳ nghỉ ngắn ngày

Dữ liệu tìm kiếm từ 1-10 đến 15-11 cho thấy Phú Quốc đang dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, với mức tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Đà Lạt, TPHCM, Hà Nội, nhờ có nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sôi động dịp năm mới.

Các điểm đến biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né tiếp tục được ưa chuộng nhờ thời tiết thuận lợi và nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng. Trong khi đó, Hội An và Sa Pa thu hút du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa bản địa và không khí lễ hội đặc trưng cuối năm.

Tốp 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp này gồm: Phú Quốc, Đà Lạt, TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né, Hội An và Sa Pa.

Không khí giáng sinh và năm mới rộn ràng tại khách sạn hơn 100 năm tuổi tại Hà Nội

Không khí lễ hội cũng đang được hâm nóng tại nhiều điểm du lịch.

Tại Nha Trang và Mũi Né, các khu nghỉ dưỡng như The Anam đang chuẩn bị chuỗi hoạt động đón Giáng sinh và Năm mới với tiệc trà, cocktail, thắp sáng cây thông, các dạ tiệc bên bờ biển và hoạt động dành riêng cho trẻ em.

Tại Hà Nội, khách sạn Metropole rực rỡ ánh đèn theo chủ đề “Giấc mơ ánh sáng huyền ảo”, kết hợp không gian mùa đông lãng mạn và ẩm thực Pháp đặc sắc.

Song song với du lịch nội địa, xu hướng du lịch quốc tế ngắn ngày cũng gia tăng, với Bangkok, Tokyo và Seoul là những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định: Du khách Việt đang tìm kiếm sự kết hợp giữa cảm giác thân thuộc, tiện lợi và những trải nghiệm lễ hội mới mẻ trong kỳ nghỉ cuối năm.

VĨNH XUÂN