Ngành Thuế Đồng Nai tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách

Do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước và tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn trong sản xuất, khan hiếm đơn hàng khiến hàng chục ngàn công nhân bị mất việc. Trước thực trạng này, ngành Thuế tỉnh Đồng Nai có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023.

Triển khai nhiều chính sách gia hạn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai rất chậm, GRDP 9 tháng đầu năm 2023 dự ước tăng 5,03% so với cùng kỳ năm 2022 (kế hoạch đề ra 7,5-8,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,31%, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua và hoạt động xuất khẩu cũng giảm sút, với kim ngạch giảm chỉ đạt 13% đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn thu Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Từ đầu năm 2023 đến nay, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn triển khai thực hiện các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về giảm, giản thuế đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tháo gỡ khó khăn ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đó là Nghị quyết về mức thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 hay Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móoc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước và Nghị định của cho gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cũng làm dịch chuyển nguồn thu sang các tháng cuối năm 2023.

Ông Đặng Phương Nam, Công ty TNHH nhà hàng bờ sông Bill's Graden cho biết, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện không có thay đổi nên việc giảm thuế GTGT sẽ hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp. Ông Nam mong muốn chính sách giảm 2% thuế GTGT cần phải cho giảm thời gian dài và giảm cho toàn bộ mặt hàng 2%, khi đó sẽ thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc xuất hóa đơn.

Tại Chi Cục Thuế khu vực TP Biên Hòa - Vĩnh Cửu, từ đầu năm 2023 đến nay có hơn 1.200 trường hợp là doanh nghiệp, hộ kinh doanh được giảm thuế từ 10% xuống 8% với tổng số tiền thuế được gia hạn là hơn 96 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Ông Trần Ngọc Luận, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu cho biết, từ khi có chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đơn vị đã triển khai bằng các văn bản đến các doanh nghiệp cũng như qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet, các nhóm zalo hỗ trợ. Các doanh nghiệp nắm bắt được các chính sách gia hạn cũng như giảm thuế của ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vực dậy để tiếp tục phát triển việc kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho thấy, tính đến cuối tháng 9-2023 đã tiếp nhận hơn 2.200 giấy đề nghị gia hạn và số tiền thuế GTGT được gia hạn là 1.116,95 tỷ đồng, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính gia hạn lên đến hơn 1.385 tỷ đồng, ban hành 9 quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của doanh nghiệp trong tỉnh với số tiền miễn giảm 122,84 tỷ đồng. Chính sách giảm thuế GTGT đã hỗ trợ tích cực, kịp thời nhằm phát huy tác dụng thiết thực, tác động đa chiều đến nền kinh tế và ước tính việc giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2023 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân Đồng Nai khoảng 252 tỷ đồng.

Động viên các nguồn lực để tăng nguồn thu ngân sách

Từ tháng 6 -2022 đến nay, thị trường bất động sản trầm lắng và chưa có dấu hiệu phục hồi đã tác động không nhỏ đến nguồn thu từ nhà đất của ngành thuế, Trước tình hình này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề ra một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2023. Đó là, ngành thuế tiếp tục gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuế đất đã được ban hành góp phần giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu với mục tiêu phấn đấu quản lý thuế hiệu quả tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế và đạt số thu NSNN với mức cao nhất. Đồng thời rà soát các dự án đất đai phát sinh để quản lý, đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất, tăng cường kiểm tra chống thất thu đối với hộ kinh doanh, chủ động khai thác kịp thời nguồn thu vãng lai vào NSNN.

Chỉ tính trong tháng 10- 2023, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ước thực hiện thu nội địa 6.917 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 33.474 tỷ đồng, đạt 83,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu trừ tiền sử dụng đất và thu từ xổ số, ước thu nội địa tháng 10-2023 trên địa bàn tỉnh đạt 6.637 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 30.059 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán pháp lệnh.

Ông Trần Quảng Ninh, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, trong thời gian tới, ngành Thuế Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành và hệ thống thuế để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu về kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, kinh doanh trên nền tảng số. Các khoản thu về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn sẽ góp phần tăng nguồn thu NSNN.