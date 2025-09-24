Ngày mai 25-9, miền Bắc bắt đầu mưa bão

Trao đổi với báo chí trưa 24-9, chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày mai 25-9, bão số 9 vào đất liền miền Bắc. Hà Nội và nhiều nơi sẽ mưa to.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về 2 cơn bão, cập nhật trưa 24-9

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trưa nay 24-9, tâm bão Ragasa đã hoạt động ở ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Bão đang di chuyển khá nhanh theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20km/giờ và dự báo đến sáng 25-9 sẽ đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, mô hình dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho thấy, đêm nay, 24-9, khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng bắt đầu có mưa.

Từ sáng mai 25-9, Quảng Ninh có thể có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Sâu trong đất liền, các tỉnh như Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng có gió mạnh lên cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Vị trí tâm bão số 9 (Ragasa) cập nhật lúc 15 giờ 50 phút ngày 24-9. Nguồn: Z.E

Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ sẽ có gió bão cấp 6 và từ trưa mai, Hà Nội bắt đầu mưa. Đáng chú ý, khu vực sườn Đông của dãy Hoàng Liên Sơn (như Lào Cai và Yên Bái trước đây) cần cảnh giác với mưa to, tổng lượng mưa lớn nhất đợt này có thể đạt 400mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng cho biết, hiện ở phía Đông Philippines vừa hình thành thêm một cơn bão mới. Đây là cơn bão thứ 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo sau khoảng 2 ngày nữa, bão này sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Hiện bão mới hoạt động ở cấp 8, các mô hình dự báo quốc tế vẫn đang dự báo phân tán về cả cường độ và quỹ đạo bão. Khi bão đạt cấu trúc mây ổn định, dự báo sẽ có độ chính xác cao hơn.

PHÚC VĂN