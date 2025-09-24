Xã hội

Đêm 26-9, bão số 10 vào Biển Đông

SGGPO

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, sau khi bão số 9 (Ragasa) đổ bộ miền Bắc, bão số 10 (Bualoi) sẽ tiến vào Biển Đông, tác động trực tiếp đến khu vực giữa và Bắc Biển Đông cũng như đất liền Trung bộ.

Từ đêm 23 đến sáng 24-9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, quốc tế gọi là Bualoi. Sáng 24-9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ vĩ Bắc – 132,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/giờ.

IMG_2606.gif
Dự báo quỹ đạo của bão số 10 (Bualoi) theo mô hình ngày 24-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Dự báo, khoảng đêm 26-9, bão sẽ đi vào Biển Đông (sớm hơn một ngày so với dự báo trước đó) và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Trong 24-72 giờ tới, bão tiếp tục mạnh dần. Đến 7 giờ sáng mai 25-9, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ vĩ Bắc - 129,7 độ kinh Đông, mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Đến sáng 26-9, bão tiếp tục mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Đến sáng 27-9, bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão Bualoi được dự báo có khả năng mạnh tới cấp 12 hoặc hơn.

Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

IMG_2607.jpeg
Mô hình cảnh báo của Hoa Kỳ về hai cơn bão cập nhật đến 13 giờ ngày 24-9. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, từ tối và đêm 26-9, vùng biển Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông được xác định là đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên biển.

Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

bão số 10 bão bualoi thời tiết nguy hiểm bão tố Biển Đông mùa bão lũ phòng chống thiên tai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn