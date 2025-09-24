Đêm 26-9, bão số 10 vào Biển Đông

Từ đêm 23 đến sáng 24-9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, quốc tế gọi là Bualoi. Sáng 24-9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ vĩ Bắc – 132,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/giờ.
Dự báo, khoảng đêm 26-9, bão sẽ đi vào Biển Đông (sớm hơn một ngày so với dự báo trước đó) và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.
Trong 24-72 giờ tới, bão tiếp tục mạnh dần. Đến 7 giờ sáng mai 25-9, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ vĩ Bắc - 129,7 độ kinh Đông, mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Đến sáng 26-9, bão tiếp tục mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Đến sáng 27-9, bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão Bualoi được dự báo có khả năng mạnh tới cấp 12 hoặc hơn.
Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, từ tối và đêm 26-9, vùng biển Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông được xác định là đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên biển.