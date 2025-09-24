Siêu bão Ragasa sẽ giảm xuống cấp 11 trước khi vào Việt Nam

Theo các chuyên gia khí tượng, sáng nay 24-9, Ragasa vẫn là siêu bão nhưng sẽ giảm xuống còn cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và sẽ tiếp tục suy giảm khi tiến về đất liền phía Bắc Việt Nam.

Cập nhật đến 7 giờ từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa (bão số 9 năm 2025) đã di chuyển đến tọa độ khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc - 113,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông.

Tại thời điểm này, bão vẫn mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Vị trí bão số 9 sáng 24-9 và dự báo đường đi của bão theo nhận định của Việt Nam

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, bão số 9 sẽ suy yếu hơn khi tiến vào ven bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Dự báo, khi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão sẽ giảm xuống còn cấp 11, giật cấp 13.

So với những dự báo đưa ra trước ngày 24-9, kịch bản hiện nay cho thấy cường độ bão sẽ giảm cấp trong quá trình di chuyển nhanh vào vịnh Bắc bộ và vào đất liền Bắc bộ trong ngày 25-9.

Thế giới nhận định thế nào về bão Ragasa?

Cập nhật sáng 24-9 giờ Việt Nam, nhiều cơ quan khí tượng quốc tế vẫn tiếp tục phát cảnh báo khẩn về siêu bão Ragasa. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ (JTWC) tiếp tục xếp Ragasa ở nhóm siêu bão, duy trì gió cực mạnh trước khi suy yếu do đi sát vào đất liền phía Nam Trung Quốc.

Cập nhật tọa độ tâm bão lúc 7 giờ 30 ngày 24-9 theo mô hình của Mỹ

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng cảnh báo khẩn, nhận định vùng nguy hiểm trên Biển Đông mở rộng toàn Bắc Biển Đông và vịnh Bắc bộ, kèm theo mưa lớn diện rộng. Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) dự báo sáng nay 24-9, Ragasa vẫn có cường độ bão rất mạnh, sau đó giảm cấp nhanh khi đi vào bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại Trung Quốc, Đài Khí tượng Hồng Kông (HKO) đang phát cảnh báo về bão Ragasa ở cấp độ 10 (mức cao nhất trong thang cảnh báo của đặc khu này).

Dự báo hoàn lưu bão gây mưa diện rộng

Theo cơ quan khí tượng, mặc dù khi vào Việt Nam, bão không còn ở cấp siêu bão nhưng hoàn lưu bão số 9 vẫn gây ảnh hưởng đáng kể trên biển và đất liền Bắc bộ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa nay 24-9, vùng biển Đông Bắc Bộ bao gồm Bạch Long Vĩ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm nay 24-9, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu), gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngay sau bão số 9 là bão số 10 vào Biển Đông từ ngày 27-9 theo cảnh báo của Mỹ. Nguồn: Z.E

Cùng với sóng lớn, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng xuất hiện nước dâng 0,4-0,6m, nguy cơ cao gây sạt lở đê, kè, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản và tàu thuyền neo đậu ven bờ. Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, khu vực ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sâu trong đất liền Đông Bắc bộ có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn diện rộng xảy ra từ đêm 24 đến hết đêm 26-9 ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm.

PHÚC VĂN