Dự báo trưa đến chiều 25-9, bão số 9 đổ bộ đất liền

Từ trưa đến chiều 25-9, vùng tâm bão Ragasa (bão số 9) nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam, trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Siêu bão mạnh nhất thế giới

Chiều 23-9, Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ NN-MT) đã có báo cáo khẩn về tình hình bão số 9, nhấn mạnh đây là siêu bão mạnh nhất thế giới tính đến năm 2025. Cơn bão này có hoàn lưu rộng, là nguyên nhân khiến khu vực Bắc Biển Đông biển động dữ dội, sóng cao trên 10m.

Lực lượng chức năng Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) tuyên truyền vận động tàu thuyền vào tránh trú bão số 9. Ảnh: CTV

Cập nhật dữ liệu đến chiều tối 23-9, tâm siêu bão Ragasa đã di chuyển tới tọa độ khoảng 20,6 độ vĩ Bắc - 116,7 độ kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão là cấp 16 (184-201km/giờ), giật trên cấp 17. Từ trưa đến chiều 25-9, vùng tâm bão nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam, trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, cường độ bão vẫn duy trì mức rất mạnh (cấp 15-16) đến sáng nay 24-9, sau đó suy yếu dần khi tiếp cận đất liền Trung Quốc. Mặc dù vậy, khi đi vào vịnh Bắc bộ, bão ở cấp 11-12.

Bộ đội biên phòng Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) bắn pháo hiệu cảnh báo tàu thuyền vào tránh trú bão số 9. Ảnh: THU BÁU

Trưa 23-9, Bộ NN-MT đã có công văn khẩn gửi UBND 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 9 và mưa lũ lớn.

Bộ yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, gia cố và bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các đoạn trực diện biển như K10-K15 đê Hà Nam (Quảng Ninh); kè Nam Hải (Hải Phòng); đê Đông Minh (Hưng Yên); đê biển Bình Minh (Ninh Bình); đê Quảng Nham, Hải Bình (Thanh Hóa); đê Diễn Thành, Quỳnh Thọ (Nghệ An); đê Hội Thống, kè Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)… Đây là các tỉnh, thành phố có tuyến đê biển trọng yếu, trực tiếp đối diện nguy cơ ảnh hưởng của bão Ragasa.

Ứng phó bão số 9 ở mức cao nhất, cảnh giác bão số 10 Chiều 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 171/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ. Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh thành liên quan, nhất là các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão; bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân. Bộ trưởng Bộ NN-MT chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền) để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả. PHAN THẢO

Bão số 9 được dự báo sẽ gây gió mạnh, mưa lớn ở Hà Nội. Sở Xây dựng TP Hà Nội đề nghị Công ty Thoát nước Hà Nội tăng cường kiểm soát, tiêu thoát nước tại các điểm thường ngập úng, hầm chui, trục giao thông chính. Công ty Công viên Cây xanh chằng chống cây mới trồng, cắt tỉa, giải tỏa cây gãy đổ kịp thời. Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị duy trì chiếu sáng đạt tối thiểu 98%, khắc phục nhanh sự cố do mưa bão.

Bảo đảm 100% tàu thuyền tránh trú an toàn

Ngày 23-9, ông Nguyễn Sinh Lượng, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, triển khai phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn đặc khu đã di chuyển vào nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng Biên phòng Thanh Lân (tỉnh Quảng Ninh) kêu gọi tàu thuyền, bè nuôi trồng thủy sản đưa phương tiện vào nơi an toàn tránh bão số 9. Ảnh: THU BÁU

Tại khu vực cảng Cái Rồng, đã có 251 tàu thuyền các loại về neo đậu, tránh trú bão, trong đó có 49 tàu cá của các tỉnh ngoài; 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản được các hộ gia đình chằng buộc, gia cố và cam kết với chính quyền địa phương di chuyển toàn bộ người lên bờ trước 12 giờ ngày 24-9.

Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cũng đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9. Đồn Biên phòng đảo Trần đã cử 2 tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến thôn Trần giúp nhân dân chằng buộc các lồng bè nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão. Đơn vị cũng đã kêu gọi, vận động 16 phương tiện cùng 37 ngư dân vào nơi tránh trú an toàn.

Bão nối bão trên Biển Đông Trong báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Khí tượng - Thủy văn cũng thông tin thêm, hiện ở phía Đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, dự báo có thể mạnh lên thành bão số 10 và đi vào Biển Đông từ ngày 27-9. Tại thời điểm này, các kịch bản dự báo về cơn bão này còn phân tán, trong đó kịch bản có xác suất cao nhất là bão số 10 sẽ hướng vào đất liền Trung bộ của Việt Nam. Sẵn sàng cấp cứu nạn nhân do mưa bão Ngày 23-9, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, Trung bộ và các đơn vị trực thuộc yêu cầu về ứng phó với cơn bão số 9. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu. Hoãn, hủy nhiều chuyến bay quốc tế Ngày 23-9, Vietnam Airlines điều chỉnh hướng bay các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á để tránh vùng ảnh hưởng của bão số 9. Hãng cũng hủy các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Hồng Công (Trung Quốc); Hà Nội, TPHCM và Quảng Châu (Trung Quốc) trong hai ngày 23 và 24-9. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) được điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11 giờ ngày 24-9. Tương tự, hãng hàng không Vietjet cũng hủy 4 chuyến bay trong ngày 23-9 chặng Đà Nẵng - Ma Cao (Trung Quốc) và chặng TPHCM - Hồng Công (Trung Quốc).

Đồn Biên phòng Thanh Lân phối hợp với lực lượng công an và các tổ công tác của đặc khu Cô Tô tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè nuôi trồng và đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, lực lượng biên phòng ở Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết có bão để tìm nơi tránh trú an toàn. Đến trưa 23-9, các tổ công tác của đặc khu Cô Tô tổ chức tuyên truyền, vận động 191 phương tiện tàu, xuồng, lồng bè di chuyển vào âu tránh trú bão số 9.

Ngày 23-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống siêu bão. Trên địa bàn TP Hải Phòng đang có 43 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 790km, trong đó có 75 vị trí trọng điểm xung yếu về đê điều. Các trọng điểm đã được các xã, phường, đặc khu xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.604 phương tiện, 271 lồng bè, 3 chòi canh đang hoạt động và neo đậu biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Bộ đội Biên phòng bảo đảm 100% tàu thuyền trên vùng biển Hải Phòng tránh trú an toàn.

Trung Quốc: Nhiều nơi bị ảnh hưởng Ngày 23-9, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên mức cao nhất khi siêu bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh này trong vòng 24 giờ tới với cấp độ bão mạnh hoặc siêu mạnh. Theo Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc, cơn bão mạnh này dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng ven biển Quảng Đông từ trưa đến tối muộn ngày 24-9. Nhiều khu vực thuộc các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang được dự báo sẽ có mưa to đến rất to. Tại khu hành chính đặc biệt Hồng Công, chính quyền đã phát đi tín hiệu bão cấp 8 - mức cảnh báo cao thứ 3 (trên thang 5 mức) - kêu gọi phần lớn doanh nghiệp và dịch vụ vận tải ngừng hoạt động. Chính quyền kêu gọi người dân ở trong nhà, trong khi người dân đổ xô tới siêu thị để mua tích trữ nhu yếu phẩm, do lo ngại cửa hàng sẽ đóng cửa trong hai ngày. Theo Đài quan sát Hồng Công, bão Ragasa mang theo sức gió lên tới 220km/giờ, tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng đối với bờ biển Quảng Đông” - tỉnh giáp ranh với đặc khu này. Tại Macau, tất cả sòng bạc sẽ buộc phải đóng cửa trước 17 giờ (giờ địa phương), khi chính quyền nâng tín hiệu bão lên cấp 8. Tại Đài Loan, lượng mưa gần 60cm đã được ghi nhận ở vùng núi phía Đông, 25 người bị thương và tình trạng gián đoạn giao thông kéo dài trong suốt hai ngày 22 và 23-9, với 273 chuyến bay bị hủy. VIỆT LÊ

VĂN PHÚC - KHÁNH NGUYỄN - ĐỖ TRUNG - BÍCH QUYÊN