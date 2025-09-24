Quân đội sẵn sàng ứng phó bão Ragasa

Với tinh thần “chủ động, kịp thời, hiệu quả,” chiều 24-9, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm túc lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có lệnh ứng phó với bão số 9 (bão Ragasa).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay là di chuyển và neo đậu an toàn cho toàn bộ tàu thuyền của vùng; đồng thời thực hiện các biện pháp chằng buộc, neo giữ chắc chắn. Các khu vực nhà cửa, kho tàng, doanh trại cũng được gia cố, chằng chống cẩn thận bằng bao cát, dây thừng, đảm bảo không bị hư hại do gió mạnh.

Lữ đoàn 147 duy trì 100% quân số trực sẵn sàng ứng phó cơn bão số 9

Cùng với đó, công tác khơi thông dòng chảy, nạo vét cống rãnh, mương máng cũng được các đơn vị tiến hành khẩn trương nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập lụt tại các khu vực đóng quân.

Bên cạnh đó, Vùng 1 Hải quân còn tích cực hỗ trợ nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống bão.

Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ra quân giúp người dân chằng chống nhà cửa, gia cố tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ gia đình đã được hỗ trợ thu hoạch cá và các sản phẩm thủy sản kịp thời, tránh được thiệt hại lớn có thể do bão gây ra.

>>> Một số hình ảnh của lực lượng hải quân sẵn sàng ứng phó với bão số 9:

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 kiểm tra công tác phòng chống bão tại Lữ đoàn 147

Thực hiện các biện pháp chằng buộc tàu thuyền tại khu neo đậu

Chằng buộc vũ khí, trang bị, khí tài trên mặt boong chống ảnh hưởng của bão

Thực hiện các biện pháp gia cố dây tàu tại khu neo đậu

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 giúp dân thu hoạch cá trước bão

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 giúp dân chằng gia cố, chằng buộc lồng bè nuôi thủy sản trên Vịnh Hạ Long

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 giúp dân đặt bao cát lên mái nhà chống bão

ĐỖ TRUNG