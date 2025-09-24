Quân đội sẵn sàng ứng phó bão Ragasa

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay là di chuyển và neo đậu an toàn cho toàn bộ tàu thuyền của vùng; đồng thời thực hiện các biện pháp chằng buộc, neo giữ chắc chắn. Các khu vực nhà cửa, kho tàng, doanh trại cũng được gia cố, chằng chống cẩn thận bằng bao cát, dây thừng, đảm bảo không bị hư hại do gió mạnh.
Cùng với đó, công tác khơi thông dòng chảy, nạo vét cống rãnh, mương máng cũng được các đơn vị tiến hành khẩn trương nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập lụt tại các khu vực đóng quân.
Bên cạnh đó, Vùng 1 Hải quân còn tích cực hỗ trợ nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống bão.
Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ra quân giúp người dân chằng chống nhà cửa, gia cố tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ gia đình đã được hỗ trợ thu hoạch cá và các sản phẩm thủy sản kịp thời, tránh được thiệt hại lớn có thể do bão gây ra.
>>> Một số hình ảnh của lực lượng hải quân sẵn sàng ứng phó với bão số 9: