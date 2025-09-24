Hong Kong và Macau nâng cảnh báo siêu bão Ragasa lên mức cao nhất

Hong Kong tê liệt khi Đài quan sát nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất. Ảnh: HKFP

Tờ SCMP dẫn nguồn từ Đài quan sát Hong Kong cho biết, thời tiết xấu đi nhanh chóng chỉ sau 1 đêm, gió mạnh và mưa lớn khiến mực nước dọc bờ biển dâng cao từ 2-3 m, dự kiến đạt đỉnh vào khoảng giữa trưa. Do hoàn lưu rộng, sức gió mạnh của bão dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Nam Hong Kong trong sáng cùng ngày.

Cây cao hơn 20m đã đổ chắn ngang sáu làn đường, đè bẹp một đoạn tường ngoài và cổng kim loại rộng 6m x 2m của một khu dân cư thành phố Cửu Long, Hong Kong sáng sớm nay. Ảnh: SCMP

Tính đến 6 giờ sáng, Hong Kong ghi nhận 8 người bị thương do bão. Sở Xây dựng và Phát triển đã nhận được một báo cáo về lở đất, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về tình trạng ngập lụt.

Tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), chính quyền cũng đã nâng cảnh báo với siêu bão Ragasa lên cấp 10 vào lúc 5 giờ 30 (giờ địa phương). Đây là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Macau, với gió mạnh liên tục lên tới trên 118 km/giờ, kèm theo những cơn giật mạnh.

Dự kiến, lũ lụt cao tới 2,5m so với mặt đường sẽ xảy ra ở các khu vực trũng thấp, đạt đỉnh điểm từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 24-9. Các nhà dự báo thời tiết cho biết khả năng sẽ đưa ra cảnh báo mưa màu đen (mưa rất to).

Tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), thương vong do siêu bão Ragasa tiếp tục tăng. Tính đến sáng 24-9, số người thiệt mạng do một hồ chắn hình thành từ sạt lở đất nhiều thập kỷ trước ở khu vực phía Đông bị vỡ đã tăng lên 14 người. Hồ chắn bị vỡ cũng đã cuốn trôi nhà cửa, khiến khoảng 60% cư dân thị trấn phải sơ tán lên tầng cao, số còn lại buộc phải rời khỏi khu vực.

Chính quyền cho biết hồ chứa này lưu trữ khoảng 91 triệu tấn nước (tương đương 36.000 bể bơi Olympic), trong đó 60 triệu tấn đã tràn ra khi hồ vỡ. Đài Loan ghi nhận lượng mưa khoảng 700 mm tại khu vực phía Đông kể từ đầu tuần. Trước đó, năm 2009, siêu bão Morakot từng khiến khoảng 700 người thiệt mạng tại khu vực này.

KHÁNH HƯNG