Ngôn ngữ tự do của Công Trí - Spring Summer 2024; Đêm diễn Westlife lại vướng “lùm xùm”

Ra mắt Cong Tri - Spring Summer 2024



NTK Công Trí chính thức ra mắt BST Xuân Hè 2024. BST giới thiệu 128 thiết kế đa dạng, không chỉ tập trung vào trang phục dạ hội mà còn có hàng loạt váy áo mang tính ứng dụng cao, trở thành các lựa chọn hoàn hảo trong những buổi tiệc tùng, dạo phố…

Show diễn mở màn với những gam màu hòa hợp giữa thời trang cao cấp lẫn tính ứng dụng như đen, trắng hay beige… trong loạt các thiết kế mang hơi hướng hiện đại.

Ở phần thứ hai, Công Trí dẫn dắt khán giả đến nút giao đặc biệt giữa bản chất nam tính và nữ tính hội tụ cùng các bộ suits thanh lịch. NTK tập trung khai thác góc độ của một người phụ nữ tự do, phóng khoáng dưới lớp phủ xuyên thấu, không phô trương khi khéo léo sử dụng kỹ nghệ đính kết hoa 3D thành họa tiết trang trí, váy xuyên thấu, thể hiện trọn vẹn tinh thần sang trọng, tinh tế của Công Trí thông qua lăng kính hiện đại và có phần táo bạo, gợi cảm hơn. Tại đây, thời trang được giải phóng ra khỏi những khuôn mẫu.

Show diễn có các màn trình diễn đặc biệt khi xuất hiện Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Châu và các á hậu Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Lệ Hằng, Hương Ly, Kim Duyên…

Sau hơn 2/3 BST đều xuất hiện đơn sắc, ở chặng đường cuối, những chùm sáng màu hồng, xanh và đỏ đã xuất hiện mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Đêm diễn Westlife “lùm xùm” hình ảnh quảng cáo sàn tiền ảo, web cá độ...

Đêm diễn thứ hai trong khuôn khổ The Wild Dreams Tour của nhóm nhạc Westlife diễn ra tối 22-11 tại Sân Vận động Thống Nhất (TPHCM) kết thúc với nhiều điểm cộng về âm nhạc nhưng bất ngờ tiếp tục vướng vào một số lùm xùm khác.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, hình ảnh các vật phẩm của đêm nhạc như lightstick, quạt, banner có mã QR hiện lên quảng cáo công khai sàn giao dịch tiền ảo, web cá độ, nhà cái cá cược… Nhiều khán giả "tố" banner cỡ lớn in hình nhóm Westlife được dán bên trong và ngoài sân vận động cũng xuất hiện thông tin tương tự.

Trước vụ việc, đại diện nhà tổ chức show diễn Westlife tại Việt Nam, cho biết khi phát hiện các poster đã họp nhóm kiểm điểm, nhắc nhở. Theo họ, trong buổi diễn thứ hai có nhiều đơn vị tặng các vật dụng cổ động cho người hâm mộ và họ không hợp tác với các đơn vị này. Công an địa phương, ban tổ chức có lập biên bản về việc đơn vị cá độ phát các ấn phẩm phản cảm này tại chương trình.

Khi nói đến lightstick có in logo sàn giao dịch tiền ảo, quạt in logo nhà cái cá cược, đại diện nhà tổ chức cũng phủ nhận và cho rằng do các doanh nghiệp tài trợ tự cho nhân viên phát. Về banner có logo sàn giao dịch tiền ảo, ban tổ chức nói của fanclub đặt, họ... vô can.

Miss Earth 2023 đồng hành cùng Tuần lễ Du lịch TPHCM

Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2023 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 4 đến 10-12 tạo nên chuỗi hoạt động truyền thông - sự kiện mở đầu cho mùa lễ hội cuối năm 2023. Chủ đề “Xanh trên mỗi hành trình” là thông điệp nhằm kêu gọi cộng đồng hệ sinh thái dịch vụ du lịch, người dân và khách du lịch cùng nhau hướng đến thành phố sạch và điểm đến xanh…

Với ý nghĩa ấy, cuộc thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2023 sẽ đồng hành cùng Tuần lễ Du lịch TPHCM năm nay nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa của đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá, phát triển du lịch của TPHCM.

Miss Earth 2023 được tổ chức tại Việt Nam bởi TNA Entertainment. Với thông điệp Cùng hành động vì một Trái đất mãi xanh, cuộc thi dự kiến có khoảng 90 thí sinh tham dự, từ ngày 28-11 đến 22-12.

Trong khuôn khổ tuần lễ, các thí sinh Miss Earth 2023 sẽ trải nghiệm một lịch trình hoạt động đa dạng, khám phá vẻ đẹp phong phú của thành phố, bao gồm: Diễu hành “Xanh trên mọi hành trình", check-in tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, khám phá du lịch TPHCM, tham dự talkshow chia sẻ và truyền cảm hứng về du lịch xanh và khởi nghiệp...