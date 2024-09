Ngư dân Đà Nẵng dầm mưa cẩu thuyền lên bờ trú bão

Dưới cơn mưa lớn, ngư dân Đà Nẵng hối hả kéo, cẩu ghe, thuyền, thúng lên bờ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại khu vực cầu cảng tại biển Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nhiều ngư dân đã thuê xe cẩu đưa tàu, thuyền về nơi tránh trú. Tàu thuyền được cẩu lên nằm dọc vỉa hè tuyến đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà).

Theo nhiều ngư dân, đa số các tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi đã quay về tránh trú ở Âu thuyền Thọ Quang. Tuy nhiên, trước thông tin cảnh báo về thời tiết, các ngư dân không yên tâm khi neo đậu ở âu thuyền, nên đã thuê xe cẩu lên bờ để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, theo thống kê đến chiều qua (17-9), số lượng tàu, thuyền của thành phố đang neo đậu tại các bến là 1.091 phương tiện với 7.801 lao động. Tuy nhiên vẫn còn 68 tàu thuyền với 515 lao động đang hoạt động trên biển.

>>>Một số hình ảnh ghi nhận:

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một phương tiện đã được cẩu lên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngư dân dầm mình trong mưa để chờ xe đến cẩu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến đầu giờ chiều 18-9 vẫn còn một số phương tiện chưa được cẩu lên bờ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tàu thuyền được neo vào bờ để ở đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giá cẩu tùy thuyền lớn hay nhỏ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một số thuyền thúng, ghe nhỏ cũng xin được cẩu lên cùng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, hiện có 590 tàu neo đậu, cụ thể có 354 tàu của Đà Nẵng và 236 tàu của các địa phương khác, ngoài ra còn có 95 ghe nhỏ.

Cùng ngày, để tập trung ứng phó với mưa bão sắp đến, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà giao Trưởng Công an quận thực hiện chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy siết, có nguy cơ sạt lở đất đá... không cho người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, UBND phường Thọ Quang, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Đà Nẵng và các lực lượng chức năng liên quan tổ chức việc cắt đường, cấm người và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hoàng Sa (trừ xe công vụ).

Cụ thể, đường Hoàng Sa ngay tại vị trí phía sau lối lên chùa Linh Ứng. Thời gian tạm dừng lưu thông từ 17 giờ ngày 18-9 cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng chốt chặn đường lên Bán đảo Sơn Trà

Đối với cơ sở lưu trú (ví dụ: Intercontinental, Sơn Trà Resort,...) nếu có nhu cầu cho khách lên xuống thì đăng ký số xe cụ thể, số lượng khách kèm theo cam kết đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông, gửi công an quận. Và chỉ được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ hằng ngày trong điều kiện thời tiết an toàn (ngoài thời gian trên không được phép lưu thông).

XUÂN QUỲNH