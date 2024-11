Ngư dân đảo Lý Sơn phát hiện tàu không có người trôi dạt trên vùng biển

Khoảng 8 giờ ngày 1-11, trong lúc hành nghề trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 33 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu cá do ông Nguyễn Mạnh (trú ở Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 5 lao động đã phát hiện 1 tàu vỏ gỗ ghi chữ nước ngoài đang trôi tự do theo hướng Bắc - Nam.

Tàu vỏ gỗ trôi dạt, không có người điều khiển được lai dắt về đảo Lý Sơn

Ông Mạnh đã lái tàu về phía tàu vỏ gỗ này, phát hiện trên tàu không có người điều khiển, do đó, ông Mạnh đã lai dắt tàu vào bờ. Đến khoảng 15 giờ ngày 2-11, ông đã lai dắt tàu về vùng neo đậu tàu thuyền địa phương và trình báo Đồn Biên phòng Lý Sơn.

Bên trong khoang tàu

Đồn Biên phòng Lý Sơn tiến hành kiểm tra và ghi nhận, phương tiện trôi dạt có chiều dài khoảng 15m, chiều ngang 3,4m. Bên trong khoang máy có gắn 2 động cơ đã cải hoán và một số thiết bị hàng hải, thùng phuy đã hư hỏng. Ở hai bên mạn, phía mũi tàu có ghi 4 chữ nước ngoài và dãy số 26056 (nghi tàu Trung Quốc).

Mũi tàu có ghi chữ và số

Hiện Đồn Biên phòng Lý Sơn đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc chiếc tàu này.

NGUYỄN TRANG