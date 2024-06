Người dân, du khách đổ xô lội đầm bắt cá

Ngày 29-6, tại khu vực đầm Vực Rào dưới chân núi Hồng Lĩnh (thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra Lễ hội truyền thống đánh cá Vực Rào. Hàng ngàn người dân và du khách ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương… hào hứng tham gia lễ hội.

Không khí sôi động tại Lễ hội đánh cá Vực Rào

Từ sáng sớm, ngay sau khi thực hiện xong các nghi thức truyền thống, hàng ngàn người dân, cả nam, nữ, già, trẻ mang theo các loại dụng cụ như nơm, vó, lưới, nhủi, vợt, rớ… đồng loạt lội xuống đầm Vực Rào để thi nhau bắt cá. Cả khu vực rộn vang tiếng cười, nói, rất hào hứng, vui tươi.

Người dân phấn khởi bắt được con cá to

Lễ hội đánh cá Vực Rào là một trong những lễ hội truyền thống "độc nhất" ở tỉnh Hà Tĩnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân huyện Nghi Xuân.

Lễ hội được tổ chức đều đặn hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp nông thôn... Đồng thời, lễ hội cũng thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư làng xã.

Người dân lội đầm săn bắt cá

Đầm Vực Rào được chọn để tổ chức lễ hội nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, có chiều dài khoảng 2km với diện tích khoảng 30ha. Nơi đây tập trung nhiều loài cá nước ngọt. Trước ngày diễn ra lễ hội, mọi hoạt động đánh bắt cá tại đây đều bị nghiêm cấm triệt để, nhằm tạo điều kiện cho cá sinh sống, phát triển.

Tại lễ hội, nếu ai bắt được con cá to thì vừa giơ lên cao, vừa hét lớn để mọi người ở trên bờ và dưới mặt đầm cùng tán thưởng một cách hào hứng, nhiệt tình.

Theo quan niệm, tại lễ hội, nếu người nào bắt được con cá to nhất hoặc nhiều cá nhất sẽ gặp nhiều điều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm ấy.

Người dân phấn khởi bắt được con cá to

Cuối giờ trưa cùng ngày, lễ hội kết thúc, ai bắt được con cá to nhất sẽ được ban tổ chức của làng công bố trao giải thưởng và con cá ấy sẽ được dùng để làm đồ cúng dâng lên Thành Hoàng làng.

Nhiều phụ nữ dùng vó lưới bắt cá tại lễ hội

>> Một số hình ảnh tại lễ hội:

Hàng ngàn người dân nô nức tham gia Lễ hội đánh cá Vực Rào

Trao Giải Nhất cho anh Nguyễn Văn Tuấn đánh bắt được con cá nặng 4,4kg

Trao Giải Nhì cho chị Lê Thị Hường đánh bắt được con cá nặng 4kg

Trao Giải Ba cho anh Hoàng Văn Nam đánh bắt được con cá cân nặng 3,7kg

DƯƠNG QUANG