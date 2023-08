Người dân giúp công an khám phá 71.460 vụ việc hình sự

Bình Phước đã tổ chức 15.489 buổi họp dân ở thôn, khu phố và vận động người dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Từ đó, người dân đã cung cấp hơn 356.860 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an khám phá 71.460 vụ việc hình sự, buôn bán trái phép chất ma túy, truy bắt các đối tượng truy nã.

Ngày 2-8, tại Nông trường Đa Kia (huyện Bù Gia Mập), Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bù Gia Mập phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống công an nhân dân, 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự ngày hội có: Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước; đồng chí Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước; cùng địa diện sở ngành, doanh nghiệp trong tỉnh Bình Phước.

Đến nay, Bình Phước đã tổ chức 15.489 buổi họp dân ở thôn, khu phố và vận động người dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Từ đó, người dân đã cung cấp hơn 356.860 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an khám phá 71.460 vụ việc hình sự, buôn bán trái phép chất ma túy, truy bắt các đối tượng truy nã.

Dịp này, 7 cá nhân và tập thể thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an; 6 tập thể, nông trường và cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước; 2 tập thể và cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

>> Một số hình ảnh tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: