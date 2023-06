Người dân Hà Nội tràn vào siêu thị vì mất điện

Ngày 3-6, nhiều nơi ở TP Hà Nội tiếp tục xảy ra tình trạng mất điện cục bộ do cúp điện luân phiên để giảm tải cho hệ thống.

Tại quận Long Biên (Hà Nội), do mất điện, người dân nườm nượp kéo vào các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall Long Biên, Big C… để tránh nắng nóng trong lúc nền nhiệt lên tới 37-38oC chiều 3-6.

Từ sáng 3-6, Aeon Mall Long Biên cũng ra thông báo: Do thời tiết nắng nóng kéo dài cả ngày và khu vực Long Biên đang trong thời điểm cắt điện luân phiên, nên với tinh thần chia sẻ khó khăn trong giai đoạn thiếu hụt điện, trung tâm thương mại dành một khu vực ở tầng 3 và bổ sung thêm ghế ngồi tại sảnh để người dân vào nghỉ ngơi tránh nắng.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã thông báo lịch cắt điện ở nhiều khu vực trên địa bàn (cắt luân phiên) từ ngày 3 đến ngày 10-6, có nơi sẽ cắt điện liên tục 8 tiếng đồng hồ.

Tại quận Hoàn Kiếm cũng có địa bàn mất điện cục bộ ngày 3-6, các nhà hàng phải tạm đóng cửa, gọi điện thông báo hủy lịch đặt bàn của khách... Tuy nhiên, những khu vực đã bị cắt luân phiên hôm trước thì hôm sau thường không còn bị cắt điện, nên cũng giúp người dân đỡ lo lắng hơn.

Tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), do mất điện nhiều giờ đồng hồ và do lo ngại tình trạng cúp điện luân phiên sẽ còn tái diễn trong những ngày tới, nhiều người dân đã đổ xô đến các cửa hàng điện máy trên địa bàn, để xếp hàng dài mua máy phát điện, quạt tích điện, chậu đá lạnh… Nhiều cửa hàng không còn đủ thiết bị, mặt hàng để bán, giá bán cũng tăng cao hơn bình thường.

Tình trạng cắt điện tại các tỉnh như Nam Định, Hòa Bình, Hải Dương, Phú Thọ… cũng diễn ra trên diện rộng. Nhiều nơi tái diễn tình trạng cắt điện nhưng không thông báo trước, không đúng lịch đã thông báo, cắt điện vào giờ cao điểm (buổi trưa sang chiều, nắng nóng nhất), cắt điện nhiều giờ liên tục. Tuy nhiên, phần lớn khung giờ mất điện chủ yếu vào ban ngày, còn ban đêm có điện trở lại, nên người dân cũng đỡ khó vất vả.

Sắp có "mưa vàng" giải nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 3-6, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt (cường độ không khắc nghiệt bằng ngày 2-6) như: Bảo Lạc (Cao Bằng) 37,4oC; Tây Hiếu (Nghệ An) 37,8oC; Đô Lương (Nghệ An) 38oC; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,1oC; Quy Nhơn (Bình Định) 38oC; Tuy Hòa (Phú Yên) 37,6oC…

Chiều tối và đêm 3-6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Dự báo từ ngày 4-6, nắng nóng ở Bắc bộ có xu hướng dịu dần, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt nhưng cũng sẽ dịu dần từ ngày 5-6.

Đồng thời, sẽ xuất hiện một đợt mưa dông giải khát trên diện rộng và kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ.