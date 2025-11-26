Người dân TPHCM hào hứng tham quan triển lãm mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

Không chỉ giới thiệu mô hình xử lý rác hiện đại theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ tại buổi triển lãm, Công ty VWS đã giúp khách tham quan hiểu thêm về quy trình phân loại, xử lý và tái chế rác; cũng như giải pháp đốt rác phát điện giảm ô nhiễm môi trường mà doanh nghiệp đang hướng đến.

Ngày 25-11, TPHCM đã khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu ghé tham quan mô hình xử lý chất thải tại gian triển lãm của VWS

Dừng chân tại mô hình xử lý rác của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS, chị Võ Thị Vân (38 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) bất ngờ khi biết đây là đơn vị đã tiếp nhận và xử lý lượng lớn rác thải cho TPHCM. “Thật sự tôi rất ngạc nhiên khi công ty VWS lại có cả một quy trình bài bản, tái chế rác hiện đại như vậy. Mặc dù chỉ mới được xem qua clip giới thiệu và nhà máy vận hành trên sa bàn, nhưng tôi rất tâm đắc với sự đầu tư cũng như cách bảo vệ môi trường của VWS” – chị Vân bày tỏ.

Không chỉ người dân TPHCM, nhiều du khách nước ngoài cũng đến tham quan, tìm hiểu mô hình xử lý rác của VWS, xem quy trình xử lý rác hiện đại, hệ thống xử lý nước rỉ rác, nhà máy thu và phát điện từ khí gas, nhà máy tái chế và sản xuất phân compost. Đồng thời họ còn tải app và đánh giá 5 sao đối với doanh nghiệp.

Được thành lập từ năm 2005, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM) thuộc Công ty VWS hiện là một trong những nơi xử lý rác thải hiện đại nhất Việt Nam. Dự án do ông David Dương - Việt kiều Mỹ làm chủ đầu tư. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty VWS đã đặt ra tiêu chí rõ ràng: ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Hiện khu liên hợp tiếp nhận và xử lý khoảng gần 5.000 tấn rác/ngày cho TPHCM.

Đông đảo khách đến tham quan và nhận quà tại gian triển lãm VWS

Bà Huỳnh Lan Phương, Ban Tổng giám đốc Công ty VWS cho biết: “Thời gian qua công ty đã nỗ lực xử lý rác thải nhằm đảm bảo môi trường cho TPHCM. Chúng tôi mong muốn được chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện phù hợp với các tiêu chí và định hướng mới mà thành phố và cả nước khuyến khích. Công nghệ mà chúng tôi hướng đến là công nghệ chuẩn thế giới, với suất đầu tư lớn và tiêu chí kỹ thuật cao. Đây là dịp quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện cho quá trình đầu tư”.

Theo đại diện công ty, khi công nghệ đốt rác phát điện được triển khai, TPHCM sẽ tiết kiệm đáng kể diện tích chôn lấp, đồng thời tái tạo năng lượng và tạo ra sản phẩm đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Công nghệ mới không chỉ nâng cao hiệu suất xử lý rác mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tiến tới mục tiêu Net Zero.

Bà Phương cho rằng yếu tố quan trọng nhất hiện nay là phân loại rác tại nguồn, một bài toán nan giải với cả nước chứ không riêng TPHCM. “Đạt được Net Zero hay không phụ thuộc lớn vào việc phân loại rác và xử lý công nghệ cao, đảm bảo an ninh môi trường hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững” - bà Phương nói.

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác của TPHCM hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp, VWS đang phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước để triển khai dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Nhà máy này dự kiến có công suất xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là lượng rác còn lại sau khi đã được phân loại để tái chế và sản xuất phân hữu cơ. Hiện tại, VWS đang triển khai dự án ủ rác và thu khí gas phát điện tại khu chôn lấp đạt hiệu quả rất cao. Dự án đang vận hành và được theo dõi chặt chẽ bởi các chuyên gia quốc tế dày dạn kinh nghiệm, được đánh giá đạt hiệu quả tối ưu về tái tạo năng lượng và giảm phát thải môi trường.

QUANG KHOA