Người dùng máy tính Windows cần cẩn trọng với mã độc tống tiền

Mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền (Ransomware) và mã độc đánh cắp thông tin "tung hoành" trong tháng 3-2025 và tiếp tục gia tăng lượng tấn công, khiến các tổ chức an ninh mạng đều lên tiếng cảnh báo người dùng cần ứng phó khẩn cấp.

Cơ quan an ninh mạng khuyến cáo tăng cường bảo vệ cho tài khoản Gmail và Outlook trước mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền.

Các cơ quan an ninh mạng quốc tế đã ra cảnh báo về các hoạt động của nhóm tội phạm mạng Medusa chuyên tổ chức các cuộc tấn công mạng sử dụng mã độc mã hóa dữ liệu để tống tiền (Ransomware). Nạn nhân của nhóm này là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả bệnh viện cùng trường học.

Nhóm này tổ chức những cuộc tấn công mạng tinh vi, khai thác các lỗ hổng và thâm nhập vào mạng hoặc máy tính, từ đó mã hóa dữ liệu tống tiền nạn nhân để chuộc dữ liệu. Số tiền chuộc có thể lên đến hàng triệu đôla Mỹ. Trong danh sách hơn 400 nạn nhân của nhóm này có cả Dịch vụ Tài chính Toyota thuộc Tập đoàn Toyota bị tấn công bằng ransomware và đòi tiền chuộc vào tháng 11-2023.

Mã độc ransomware gây thiệt hại đến nhiều tổ chức, cá nhân

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Kaspersky đã từng khám phá ra những hoạt động của ransomware Medusa vào năm 2023. Theo khuyến cáo của Kaspersky đối với doanh nghiệp, các bước cần kiểm tra gồm: Kiểm tra và bảo mật các dịch vụ điều khiển từ xa (Remote Desktop), thường xuyên kiểm tra và cập nhật các bản vá của những dịch vụ Mạng-riêng-ảo (VPN) cung cấp cho nhân viên dùng truy cập vào mạng doanh nghiệp, cập nhật bản mới nhất cho các phần mềm trên thiết bị, Sao lưu dữ liệu quan trọng… và tăng cường bảo mật với các giải pháp như Kaspersky Endpoint Detection và Response để phát hiện tấn công từ sớm.

Giao diện quản lý toàn diện của Kaspersky Plus 2025 cung cấp cái nhìn tổng thể cho người dùng và tự động xử lý các nguy cơ bảo mật

Với người dùng cá nhân, cơ quan an ninh mạng khuyến cáo tăng cường bảo vệ cho tài khoản Gmail và Outlook cũng như dịch vụ VPN đang sử dụng, như sao lưu dữ liệu ra nhiều bản, ở các nơi tách biệt và an toàn, cập nhật hệ điều hành Windows và các phần mềm đang sử dụng và sử dụng công cụ theo dõi và giám sát an toàn cho thiết bị và mạng để phát hiện xâm nhập

Microsoft cũng vừa cảnh báo hàng triệu máy tính Windows là mục tiêu của đợt tấn công mạng khi lây nhiễm loại mã độc từ các trang xem phim lậu. Theo Microsoft, khi truy cập vào website xem phim lậu, máy tính người dùng có thể bị điều hướng sang tải mã độc được tội phạm mạng ‘mượn danh’ Github là nơi lưu trữ.

Cuộc tấn công chia làm 4 giai đoạn khá tinh vi, và những phần của mã độc được lưu trữ từ nhiều website bao gồm cả mạng Discord và Dropbox được ‘kéo về’ máy nạn nhân. Các dữ liệu quan trọng sẽ bị ‘hỏi thăm’, thậm chí các dữ liệu lưu trữ ‘trên mây’ Microsoft OneDrive. Mã độc cũng thăm dò liệu máy tính người dùng có chứa các thông tin tài chính các ví tiền mã hóa (cryptocurrency) như Ledger Live, Trezor Suite, KeepKey, BCVault, OneKey, và BitBox.

Theo ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc NTS Security, đa số người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ còn lơ là trước các mối nguy kỹ thuật số. Trong đó, họ thường có thói quen truy cập vào các website xem phim trực tuyến để giải trí ngay trên máy tính Windows chứa đựng nhiều dữ liệu quan trọng. Dữ liệu về kinh doanh, thông tin tài khoản quản lý... chỉ được quản lý hời hợt hoặc không đầy đủ khiến các đối tượng này thường chịu nhiều thiệt hại nặng và khó khôi phục khi xảy ra sự cố như ransomware tấn công".

KIM THANH