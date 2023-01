Người lính quân hàm xanh ở đảo tiền tiêu

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, Bộ đội biên phòng Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM) - Bộ đội biên phòng TPHCM tăng cường tuần tra, mật phục, kiểm soát toàn tuyến biên giới biển nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ vùng biển cửa ngõ của trung tâm kinh tế của cả nước, vừa đảm bảo cho nhân dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc an vui.

Đón tết nơi đảo tiền tiêu của thành phố là điều rất thiêng liêng và tự hào của những người lính quân hàm xanh, bởi ở đó, người lính Cụ Hồ đang ngày đêm bám trụ từng đường biên giới biển, giữ bình yên cho nhân dân.

Vậy nên, dù tất bật với công tác tuần tra, kiểm soát… các anh vẫn tranh thủ thời gian trang trí đơn vị; hỗ trợ dạy nghề; xây nhà tình thương cho bà con xã đảo, chăm lo bữa ăn trưa cho học sinh ở ấp Thiềng Liềng qua trung tâm xã đảo Thạnh An học tập.