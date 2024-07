Người phụ nữ thông qua góp vốn mua đất lừa đảo hơn 2,2 tỷ đồng

Quá trình điều tra, Công an TPHCM TPHCM đã có căn cứ phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm việc ông Trần Huy Trí tố giác bà Nguyễn Thị Hồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng khi mua bán đất tại huyện Củ Chi.

Hình minh họa

Ngày 3-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM có thông báo về việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm do ông Trần Huy Trí (sinh năm 1988, ngụ quận Gò Vấp) tố giác bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1974, ngụ huyện Củ Chi) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua bán đất tại huyện Củ Chi.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận đơn của ông Trí tố giác bà Hồng thông qua việc góp vốn mua chung thửa đất số số 350 tờ bản đồ số 8 (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) và nhận tiền để làm dịch vụ tách thửa đất.

Bà Hồng nhận tiền nhưng không thực hiện và tự ý chuyển nhượng thửa đất mua chung cho người khác. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định bà Hồng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phân công cán bộ để giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tháng 9-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Lý do, theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, là chưa có kết quả cung cấp thông tin, tài liệu của các cơ quan, tổ chức có ý nghĩa với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có căn cứ phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nên đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

CHÍ THẠCH