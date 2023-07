Nguyên kế toán trưởng AIC đầu thú

Ông Đỗ Văn Sơn (sinh năm 1977, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC), đối tượng truy nã trong đại án AIC, về đầu thú Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét hưởng khoan hồng.

Thông tin này được Bộ Công an công bố vào tối 4-7. Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiếp nhận Đỗ Văn Sơn, đối tượng truy nã trong đại án AIC, đầu thú Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được xem xét hưởng khoan hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành các thủ tục tố tụng và tích cực đấu tranh khai thác Đỗ Văn Sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án.

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lủi, nơm nớp lo sợ và bất an.

Những đối tượng trong vụ án kể trên có thể liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn, hỗ trợ ra đầu thú.

Số điện thoại liên hệ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: 069.232.1654 hoặc 091.677.7767.