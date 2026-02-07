Xã hội

Tin buồn

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành từ trần

SGGP

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đoàn Duy Thành, sinh ngày 15-9-1929, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 6 giờ 43 ngày 6-2-2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đoàn Duy Thành sẽ được thông báo sau.

TTXVN

