Ông Nguyễn Văn Phước từ trần

Ông Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1946, đã từ trần lúc 9 giờ 10 phút ngày 8-1-2026 (nhằm ngày 20-11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 14 giờ 00 phút ngày 8-1-2026 (nhằm ngày 20-11 năm Ất Tỵ). Lễ động quan lúc 7 giờ 00 phút ngày 12-1-2026 (nhằm ngày 24-11 năm Ất Tỵ). Lễ hạ huyệt lúc 8 giờ 30 phút ngày 12-1-2026 (nhằm ngày 24-11 năm Ất Tỵ). An táng tại phần đất gia đình.