Xã hội

Tin buồn

Ông Nguyễn Văn Phước từ trần

SGGPO

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Nguyễn Văn Phước từ trần

Ông Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1946, đã từ trần lúc 9 giờ 10 phút ngày 8-1-2026 (nhằm ngày 20-11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 14 giờ 00 phút ngày 8-1-2026 (nhằm ngày 20-11 năm Ất Tỵ). Lễ động quan lúc 7 giờ 00 phút ngày 12-1-2026 (nhằm ngày 24-11 năm Ất Tỵ). Lễ hạ huyệt lúc 8 giờ 30 phút ngày 12-1-2026 (nhằm ngày 24-11 năm Ất Tỵ). An táng tại phần đất gia đình.

Được tin ông Nguyễn Văn Phước (nhạc phụ của anh Huỳnh Nhứt Minh, Biên tập viên Tòa soạn Báo SGGP) từ trần, Ban Biên tập và toàn thể CB-CNV-PV Báo SGGP xin chân thành chia buồn cùng anh Huỳnh Nhứt Minh và gia đình.

Từ khóa

tin buồn báo tin thương tiếc tang gia ông Nguyễn Văn Phước

