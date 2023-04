Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là do áp lực, mệt mỏi

Sáng 25-4, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Hồ Quốc Việt (42 tuổi, quê thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) về tội phạm ma túy Công an TPHCM.