Nha Trang: Người khổng lồ du lịch thức giấc, bắt đầu cuộc đua “đô thị đáng sống”

Suốt nhiều năm qua, Nha Trang luôn là “nam châm” hút khách quốc tế cho Khánh Hòa. Trong hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm kinh tế biển quốc gia, điểm đến bên vịnh cũng được xác định là mũi nhọn chiến lược cho tỉnh, với vị thế “đô thị đáng sống” tầm cỡ khu vực.

Nha Trang “phá kén” điểm đến nghỉ dưỡng

Tháng 6-2025, sự kiện Lễ hội Văn hóa – Du lịch Biển Nha Trang 2025 đã đón hơn 667.000 lượt khách chỉ trong 4 ngày cao điểm, với gần 290.000 lượt khách lưu trú. Các hoạt động trong lễ hội đã mở ra một “bức tranh” rực rỡ sắc màu của hệ sinh thái du lịch hiện đại: từ thể thao biển đến nghệ thuật, ẩm thực, chợ đêm và phố ánh sáng.

Nha Trang hướng tới vị thế “đô thị đáng sống” tầm cỡ khu vực

Đáng chú ý, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã bắt tay triển khai chương trình kích cầu du lịch kết hợp chuyến bay đêm, khai thác hiệu quả khung giờ thấp điểm và mở rộng không gian hoạt động của ngành dịch vụ dịp hè 2025.

Những chuyển động này cho thấy nỗ lực hiện thực hóa Đề án phát triển kinh tế đêm do tỉnh Khánh Hòa ban hành từ năm 2023 – trong đó Nha Trang được chọn là địa bàn thí điểm trọng tâm. Mục tiêu của đề án là hình thành hệ sinh thái dịch vụ đêm đa dạng, văn minh và giàu bản sắc biển, qua đó kéo dài chuỗi giá trị du lịch và khơi dậy sức sống mới cho đô thị.

Tuy nhiên, dường như đến hiện tại, các hoạt động thúc đẩy kinh tế đêm của Nha Trang vẫn chủ yếu mang tính mùa vụ, tập trung vào những giai đoạn cao điểm. Theo các chuyên gia, việc khai thác “mỏ vàng” kinh tế đêm cần sự chung tay của nhà đầu tư lớn với các tổ hợp đô thị đa chức năng, có thể đáp ứng nhu cầu sống – nghỉ dưỡng – làm việc – giải trí. Từ đó, Nha Trang có thể duy trì dòng khách ổn định quanh năm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, tương tự cách làm của các điểm đến như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia), nơi du lịch không chỉ là nghỉ dưỡng, mà còn là một phần trong cấu trúc đô thị gắn liền với thương mại, văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Nha Trang cần nhà đầu tư lớn kiến tạo tổ hợp đô thị đa chức năng, thúc đẩy kinh tế đêm bền vững

Mới đây, tạp chí Mỹ Travel and Tour World đã vinh danh Khánh Hòa là “ngôi sao đang lên” của du lịch Việt Nam nhờ kho tàng di sản thiên nhiên - văn hóa đặc sắc... Tạp chí này cũng đánh giá Nha Trang là điểm sáng giúp nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Cuộc cách mạng hạ tầng - kích hoạt hành trình vươn tầm “đô thị đáng sống”

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem là bước ngoặt chiến lược trong tiến trình phát triển Khánh Hòa, khi xác định Nha Trang là đô thị hạt nhân, cùng với Vân Phong - Cam Lâm - Cam Ranh hình thành trục đô thị động lực, góp phần đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm kinh tế biển quốc gia.

Hạ tầng đồng bộ tạo bước ngoặt giúp Nha Trang bứt phá thành đô thị biển quốc tế

Theo Chương trình phát triển đô thị TP Nha Trang đến năm 2040, địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển và kinh tế – tài chính tầm khu vực Đông Nam Á, dựa trên nguyên tắc phát triển toàn diện và bền vững, cân bằng giữa kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường.

Sở hữu thương hiệu du lịch mạnh, vị thế trung tâm vùng duyên hải Nam Trung bộ – Tây Nguyên cùng xung lực từ cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, Nha Trang đang đứng trước thời cơ lịch sử để bước qua giới hạn của một điểm đến nghỉ dưỡng, mở ra hành trình kiến tạo đô thị biển quốc tế xứng tầm.

Cấu trúc phát triển mới đòi hỏi mở rộng không gian đô thị, hình thành các khu đô thị quy mô đa chức năng, trục giao thông chiến lược và vùng dịch vụ hậu cần du lịch. Những dự án như cao tốc Bắc - Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang, đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng mở rộng, đường vành đai kết nối và dự án mở rộng nâng công suất sân bay Cam Ranh,… là biểu hiện rõ nét cho “cuộc cách mạng hạ tầng” đang khởi động.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các nhà đầu tư chiến lược và dự án có quy hoạch bài bản, đa chức năng, hướng tới phát triển bền vững được xem là bước chuyển mang tính bản lề, đánh dấu quá trình tái cấu trúc hạ tầng đô thị Nha Trang. Sau giai đoạn phát triển dựa nhiều vào lợi thế tự nhiên và du lịch mùa vụ, Nha Trang đang bước sang chu kỳ phát triển tiếp theo, từ tập trung “khai thác” sang “kiến tạo” giá trị mới.

Charmora City là “hạt nhân” trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của tỉnh

Ví dụ điển hình nhất là dự án Charmora City do Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) phát triển. Nằm tại phường Nam Nha Trang – nơi sẽ đặt trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, Charmora City được xem là “hạt nhân” trong chiến lược mở rộng không gian đô thị của tỉnh. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc. Với tổng diện tích 227ha, Charmora City được quy hoạch thành 3 hòn đảo chức năng, gồm Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam, tiên phong áp dụng mô hình Sponge City. Mỗi đảo mang một nhịp sống riêng, nhưng được kết nối hài hòa trong tổng thể chung, thể hiện rõ tinh thần phát triển cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Theo giới chuyên gia, sự góp mặt của Sun Group với dự án này không chỉ đơn thuần là khoản đầu tư mới, mà là sự tham gia của một “nhà kiến tạo đô thị”, mang theo kinh nghiệm tái định vị các điểm đến du lịch từ Phú Quốc, Đà Nẵng đến Sa Pa… những nơi từng “thay da đổi thịt” khi hạ tầng, cảnh quan và dịch vụ được tổ chức theo chuẩn mực quốc tế.

Charmora City – “đô thị đảo” tiên phong áp dụng mô hình Sponge City