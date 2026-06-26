Nhà xây thô tại Vinhomes Sài Gòn Park: Trao quyền thiết kế không gian sống và kinh doanh cho khách hàng

Khi xu hướng an cư chuyển từ “có chỗ ở” sang “sống theo cách mình muốn”, những sản phẩm không rập khuôn ngày càng được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Tại Vinhomes Sài Gòn Park, dòng sản phẩm xây thô đang trở thành lựa chọn đáng chú ý khi vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa dễ dàng cá nhân hóa theo phong cách riêng của gia chủ, vừa phù hợp với nhu cầu tối ưu công năng khai thác cho nhà đầu tư.

Toàn quyền cá nhân hóa không gian sống, kinh doanh

Bài toán an cư của các gia đình hiện đại không còn đơn thuần là diện tích hay số lượng phòng ngủ. Điều nhiều người tìm kiếm là một không gian đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của gia đình trong nhiều năm.

Sau nhiều cân nhắc, anh Phạm Ngọc Tuấn (Quận 3 cũ) đã quyết định lựa chọn căn nhà xây thô 4 tầng, diện tích khoảng 170m2, trị giá 7,8 tỷ đồng tại Vinhomes Sài Gòn Park.

“Ông bà cần sự riêng tư và thuận tiện trong sinh hoạt. Sau này, con trẻ lớn lên cũng cần không gian riêng để học tập và phát triển. Chúng tôi muốn ngôi nhà thích nghi với nhu cầu của từng cá nhân theo thời gian nhưng vẫn giữ được sợi dây kết nối gia đình”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Phạm Ngọc Tuấn (áo trắng) lựa chọn nhà xây thô tại Vinhomes Sài Gòn Park

Theo anh Tuấn, giá trị lớn nhất của nhà xây thô nằm ở khả năng tùy biến gần như tuyệt đối. Thay vì phải chấp nhận những thiết kế có sẵn rồi tốn thêm chi phí sửa chữa, gia chủ có thể chủ động phân chia không gian ngay từ đầu theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế.

Đây cũng là lý do nhiều khách hàng xem nhà xây thô là giải pháp giúp tránh các “chi phí chìm” phát sinh từ việc đập bỏ, cải tạo hoặc thay thế những hạng mục hoàn thiện không phù hợp.

Đồng quan điểm, anh Vũ Minh Hoàng (Bình Dương) cho rằng việc sở hữu một căn nhà xây thô giống như nhận về một “khung nền” để tự do sáng tạo theo phong cách riêng của gia đình.

“Với những người coi trọng phong thủy, việc được chủ động bố trí hướng bếp, vị trí phòng ngủ, lựa chọn vật liệu, màu sắc hay cách tổ chức không gian là điều rất quan trọng. Mỗi gia đình có quan niệm khác nhau nên sự linh hoạt này mang lại cảm giác yên tâm và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế”, anh Hoàng chia sẻ.

Dòng sản phẩm xây thô hấp dẫn cả khách mua để ở lẫn mua để kinh doanh vì khả năng tùy biến, thay đổi công năng tối đa

Với dòng nhà xây thô, không gian sống không còn là sản phẩm được thiết kế sẵn cho số đông, mà trở thành tổ ấm mang dấu ấn cá nhân của từng gia chủ, từ công năng sử dụng đến yếu tố thẩm mỹ và phong thủy.

Với khách mua đầu tư, kinh doanh, bà Phương Thảo, đại diện kinh doanh VNR Group, đánh giá, nhà xây thô còn sở hữu lợi thế lớn trong khai thác thương mại nhờ khả năng tùy biến công năng. Nhà thô giúp chủ sở hữu hoặc khách thuê dễ dàng đập thông, décor, lắp đặt thang máy hay bố trí mặt bằng công năng đặc thù để khai thác thương mại, từ đó nâng cao khả năng ký kết các hợp đồng thuê dài hạn.

“Khách hàng có thể thiết kế mặt bằng phù hợp với từng mô hình kinh doanh hoặc nhu cầu của doanh nghiệp thuê. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh khi khai thác cho thuê và mở rộng tệp khách hàng mục tiêu”, bà nhận định.

Tối ưu dòng vốn, gia tăng dư địa sinh lời

Bên cạnh đặc quyền tự do sáng tạo, yếu tố tài chính cũng là động lực quan trọng thúc đẩy nhiều khách hàng xuống tiền với dòng sản phẩm xây thô.

Anh Tuấn cho biết, với cùng diện tích, giá thành của nhà xây thô thấp hơn hẳn sản phẩm hoàn thiện nội thất. Anh cũng không chịu áp lực dòng tiền thanh toán cho chủ đầu tư giai đoạn đầu, mà hoàn toàn chủ động phân bổ ngân sách hoàn thiện theo tiến độ tài chính cá nhân.

Gánh nặng tài chính tiếp tục giảm bớt khi anh chọn phương án vay 70%. Nhờ đó, anh chỉ cần khoảng 2,2 tỷ đồng vốn ban đầu, đồng thời tận dụng chính sách hỗ trợ miễn lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng cùng ưu đãi 4%.

“Dự án sẽ tăng giá từ 1% toàn bộ sản phẩm từ ngày 1/7. Việc mua sớm và tận dụng đòn bẩy tài chính giúp tôi tiết kiệm ngay được một khoản đáng kể, đồng thời giữ lại nguồn tiền để đầu tư kinh doanh cũng như hoàn thiện nội thất sau này”, anh Tuấn cho biết.

Từ góc nhìn đầu tư, bà Phương Thảo đánh giá các chính sách tài chính hiện nay đang giúp giảm đáng kể rủi ro cho khách hàng. Đặc biệt, cơ chế “khóa trần” lãi suất tối đa 9%/năm trong hai năm tiếp theo tạo thêm lớp đệm an toàn cho người mua trước các biến động của thị trường.

Hệ tiện ích khổng lồ sẽ thu hút hàng nghìn cư dân và du khách đến trải nghiệm mỗi ngày

Đáng chú ý, các đại tiện ích như VinWonders, Botanica Park và Global Village dự kiến vận hành từ cuối năm 2027, trùng với thời điểm cư dân bắt đầu nhận nhà. Hệ sinh thái này được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn cư dân, chuyên gia, sinh viên và du khách đến sinh sống, làm việc và trải nghiệm mỗi ngày.

Sự hình thành của cộng đồng cư dân quy mô lớn cùng hệ tiện ích đồng bộ không chỉ gia tăng chất lượng sống cho người mua ở mà còn tạo nền tảng cho hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Vinhomes Sài Gòn Park thúc đẩy hình thành cực phát triển mới tại Tây Bắc TP.HCM

Triển vọng của dòng sản phẩm xây thô tại Vinhomes Sài Gòn Park còn đến từ vị trí tâm điểm cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP.HCM. Những năm tới, các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Quốc lộ 22 mở rộng, Metro số 2 hay cao tốc TP.HCM - Mộc Bài về đích sẽ mở rộng khả năng kết nối của toàn khu vực, tạo nền tảng cho sự dịch chuyển dân cư, dòng vốn và hoạt động kinh doanh.