Tập thể Anh hùng Lao động TH true MILK: Hành trình 15 năm biến những vùng đất khó thành “vàng”

“Với TH, ‘Đất’ là biểu tượng của nguồn cội, của những giá trị trường tồn làm nên hành trình phát triển bền vững. Từ những vùng đất khó, TH đã khởi đầu một hành trình nhiều thách thức, trái ngọt không chỉ là những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên - vì sức khỏe cộng đồng, mà tập thể Anh hùng Lao động TH đã làm nên một con đường hướng tới “True Happiness - Hạnh phúc đích thực” cho con người.

Vào một đêm hè đầy gió tháng 5/2026, trong không gian Nhà hát Hồ Gươm giữa lòng thủ đô, một hành trình “Anh hùng” đã được kỷ niệm với tràn ngập tình yêu thiên nhiên và lòng biết ơn. Hành trình ấy kéo dài 15 năm, lắng lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt: “true CONCERT 2026” mang tên “Tình đất”.

Thông qua sự tinh tế của âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn được đầu tư công phu, Tập đoàn TH anh hùng bày tỏ sự tri ân tới Mẹ Thiên nhiên, quê hương, đất nước và những con người trên các cương vị riêng đã đồng hành cùng TH trong suốt chặng đường 15 năm qua.

Hành trình 15 năm bền bỉ nỗ lực phụng sự cộng đồng của TH được kỷ niệm bằng ngôn ngữ của nghệ thuật trong true concert “Tình Đất” tháng 5/2026

“Tình đất không chỉ là tên gọi của một chương trình nghệ thuật. Với TH, ‘Đất’ là biểu tượng của nguồn cội, của những giá trị trường tồn làm nên hành trình phát triển. Từ những vùng đất, TH đã khởi đầu một hành trình nhiều thách thức nhưng cũng đầy khát vọng: mang cụm từ “True Happiness - Hạnh phúc đích thực”, làm ra những sản phẩm “hoàn toàn từ thiên nhiên, vì sức khỏe cộng đồng”- ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH, chia sẻ tại sự kiện.

Khởi đầu từ vùng đất xứ Nghệ bỏng rát gió Lào, TH đã có hành trình 15 năm bền bỉ nỗ lực để vươn ra thế giới, 15 biến đất thành “vàng”, đó là 15 năm “cháy lên từ đất” như lời của Tiến sỹ Trần Đình Thiên khi nói về Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của tập thể anh hùng lao động TH.

Từ vùng đất khó bỏng rát gió Lào…

Năm 2008, thông tin sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc gây nguy cơ chảy máu thận ở trẻ em gây rúng động cả thế giới. Khi đó, thị trường sữa dạng lỏng Việt Nam có đến 92% là sữa bột pha lại, chỉ có 8% sữa tươi, trên 500 nhãn mác lớn nhỏ tham gia thị trường, nhập nhèm thật giả lẫn lộn.

Đó là một sự thật không thể chấp nhận. Là một người mẹ, bà Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH, cảm thấy xót xa và quyết định “không thể chậm trễ hơn nữa, hãy làm ngay cho trẻ em một ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ”.

Ngay cuối năm 2008, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, quy mô lớn đã được Tập đoàn TH khởi động tại Nghệ An.

Với tiến độ triển khai dự án thần tốc, những đàn bò sữa cao sản thuần chủng đầu tiên, được lựa chọn kỹ lưỡng, đã nhập khẩu về Việt Nam. Cuối năm 2010, ly sữa tươi sạch với thương hiệu TH true MILK đầu tiên đã ra đời - thương hiệu lấy chữ “thật” (true) làm trung tâm.

Những ly sữa tươi sạch thương hiệu TH true MILK chăm sóc sức khỏe, tầm vóc Việt Nam

“Khi đó, tôi cho rằng chọn nuôi bò sữa ôn đới ở Nghệ An là một sai lầm”- Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chia sẻ lý do ban đầu ông không tán thành dự án.

Nhưng khi đó, bà Thái Hương, Nhà sáng lập TH lại có tư duy khác biệt: Israel là quốc gia ở giữa sa mạc, khó khăn hơn Việt Nam rất nhiều, vẫn trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về phát triển nông nghiệp nhờ công nghệ. Việt Nam cũng sẽ làm được.

Đi theo con đường phát triển bền vững, từ ngày đầu thành lập, TH đầu tư đồng bộ, bài bản vào nông nghiệp công nghệ cao. Những chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trở thành nhân sự của TH. Thậm chí, trong gia đoạn đầu, cả những nông dân Israel cũng được TH mời về làm việc trên các cánh đồng Nghĩa Đàn.

Ứng dụng công nghệ 4.0 (AI, IoT, Big data…) đồng bộ trên toàn chuỗi sản xuất, TH đã khắc chế thiên nhiên, thành công sản xuất dòng sữa tươi sạch với tiêu chuẩn châu Âu phục vụ nhân dân ngay từ đồng đất Việt.

Năm 2020, Records Union chứng nhận kỷ lục thế giới cho TH: Cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn nhất thế giới.

Đàn bò sữa cao sản thuần chủng, tiệm cận 75.000 con của Tập đoàn TH được chăm sóc tỉ mỉ, cho dòng sữa tươi sạch TH true MILK

Hiện Tập đoàn TH chiếm trên 51% thị phần sữa tươi tại Việt Nam. TH hiện đã mở rộng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, với các trang trại, nhà máy tại các tỉnh, thành khác như Lâm Đồng, Phú Yên, Thanh Hóa, Đắk Lắk,

“Sự thành công của TH là ngoài sức tưởng tượng” -Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, nhận định.

Không chỉ sản xuất, TH cũng là đơn vị tích cực và bền bỉ đấu tranh cho sự minh bạch và chất lượng của thị trường sữa. Sau 15 năm, TH được nhận định đã làm thay đổi diện mạo ngành sữa Việt Nam, tạo nên cuộc “cách mạng sữa tươi sạch”, đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch. Từ chỗ thị trường 92% là sữa bột pha lại vào năm 2008, đến nay tỷ lệ sữa tươi trong sản phẩm sữa dạng lỏng đã lên đến 60%.

… đến đi ra thế giới, hồi sinh những vùng đất bỏ hoang lâu năm ở Liên bang Nga

Năm 2015, Anh hùng Lao động Thái Hương tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên với quyết định táo bạo: đầu tư hàng tỷ USD sang Nga để xây dựng chuỗi chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch khép kín quy mô lớn ở xứ sở Bạch Dương.

“Tôi chọn nước Nga vì đạo lý rất tự nhiên của một con người tử tế - ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của nước Nga trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Đầu tư vào Nga cũng là cách để Tập đoàn TH bày tỏ lòng tri ân và vun đắp thêm cho tình hữu nghị giữa hai nước”- Nhà Sáng lập của TH, chia sẻ.

Thời điểm TH đặt chân đến nước Nga và nhận những cánh đồng rộng lớn phì nhiêu nhưng đã bị bỏ hoang suốt 20 năm, cây dại mọc thành rừng, đó là một thách thức lớn với sức khai phá của con người.

Đây cũng là thời điểm nước Nga đứng trước hàng loạt thách thức: bị cấm vận kéo dài, chiến tranh, cả thế giới phải đối mặt với đại dịch chưa từng có Covid 19.

Nhưng với sức mạnh từ tầm nhìn và khát vọng của một doanh nhân Việt tầm cỡ quốc tế, từ trái tim của lòng biết ơn, những cánh đồng bị bỏ hoang lâu năm tại Nga đã trở nên xanh tốt cùng trang trại hàng chục nghìn con bò sữa cao sản nhập khẩu từ Mỹ. Đàn bò sữa TH có năng suất sữa trung bình cao hàng đầu nước Nga với 40 lít/con/ngày, nhiều con cho 60-90 lít/ngày và cá biệt có những con cho 104 lít/ngày. Các trang trại TH tại Nga đã mang lại công ăn việc làm cho hơn 500 người dân địa phương.

Tháng 5/2025, nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH khánh thành tại tỉnh Kaluga với sự chứng kiến của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko. Với công suất thiết kế 1.000 tấn/ngày, đây là một trong những nhà máy có công suất chế biến sữa lớn nhất tại Liên bang Nga.

Các trang trại TH tại tỉnh Moscow, dự án trồng ngũ cốc và hoa màu tại tỉnh Prymorsky - vùng Viễn Đông cũng đang được triển khai.

Ngày 11/5/2025, Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga, Liên bang Nga được khánh thành

Ngày 4/11/2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trang trọng trao Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga, cho Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập của tập thể Anh hùng Lao động TH, vì những đóng góp nổi bật trong việc củng cố, phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Nga về an ninh lương thực.

Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập Tập đoàn TH, được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga tặng tại điện Kremlin

Từ vùng đất nắng cháy xứ Nghệ đến những cánh đồng nước Nga, trong suốt hành trình 15 qua, Anh hùng Lao động Thái Hương và tập thể Anh hùng Lao động TH vẫn luôn tâm huyết và đau đáu với một sứ mệnh xuyên suốt "Vì sức khỏe cộng đồng – Vì Tầm vóc Việt" và một tâm niệm cốt lõi "Trân quý Mẹ Thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy".

Có lẽ bởi vậy, Tiến sỹ Trần Đình Thiên từng không ngần ngại đánh giá Anh hùng Lao động Thái Hương là người phụ nữ “cháy lên từ đất”. Còn theo Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, cốt lõi của doanh nhân Thái Hương là truyền cảm hứng, chia sẻ niềm tin, tầm nhìn, lý tưởng, ước mơ với những người xung quanh, để từ đó xây dựng nên một tập thể Anh hùng Lao động TH, một tập đoàn kinh tế tư nhân tiêu biểu, điển hình cho mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tinh thần hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.