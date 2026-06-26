Xí nghiệp Điều hành Khoan chính thức đạt chứng nhận API SPEC Q2 – 2nd Edition

Ngày 12-6-2026, Chi nhánh Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) – Xí nghiệp Điều hành Khoan (XNĐHK) đã chính thức được Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cấp chứng nhận API Spec Q2 – 2nd Edition, với phạm vi chứng nhận “Managing and Operating of Offshore Rigs” (Quản lý và vận hành các giàn khoan ngoài khơi).

Xí nghiệp Điều hành khoan đạt chứng nhận API Spec Q2 – 2nd Edition với phạm vi chứng nhận “Managing and Operating of Offshore Rigs” (Quản lý và vận hành các giàn khoan ngoài khơi) từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API)

Đây là một cột mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của XNĐHK trong việc xây dựng hệ thống quản lý theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất, đồng thời khẳng định cam kết của PV Drilling đối với chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành và sự hài lòng của khách hàng.

Theo danh sách công bố trên hệ thống chứng nhận của API ngày 17-6-2026, hiện chỉ có 13 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoan dầu khí trên toàn thế giới đạt chứng nhận API Spec Q2 – 2nd Edition. Việc XNĐHK trở thành một trong số ít đơn vị đạt được chứng nhận này là minh chứng rõ nét cho năng lực quản lý, vận hành và khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành công nghiệp dầu khí toàn cầu.

Xí nghiệp Điều hành khoan đạt chứng nhận API Spec Q2 – 2nd Edition, với phạm vi chứng nhận “Managing and Operating of Offshore Rigs” (Quản lý và vận hành các giàn khoan ngoài khơi) từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API)

API Spec Q2 là tiêu chuẩn chuyên ngành được xây dựng dành riêng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ dầu khí, tập trung vào quản lý chất lượng, quản trị rủi ro, cải tiến liên tục và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ. Phiên bản thứ hai của tiêu chuẩn được ban hành vào tháng 7/2021 và chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2022, hiện được xem là một trong những chuẩn mực quản lý tiên tiến và toàn diện nhất trong ngành dầu khí.

Nhận thức rõ xu thế phát triển của thị trường cũng như yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng và các đối tác quốc tế, được sự ủng hộ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, XNĐHK đã chủ động triển khai lộ trình xây dựng hệ thống API Spec Q2 từ tháng 4-2023. Chương trình được thực hiện với sự tham gia xuyên suốt của Ban Lãnh đạo, các phòng chức năng và đội ngũ nhân sự trên các giàn khoan.

Nền tảng cho quá trình triển khai là hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – An toàn – Môi trường đã được XNĐHK xây dựng và vận hành hiệu quả trong nhiều năm theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. Trên cơ sở đó, toàn bộ hệ thống quy trình quản lý tiếp tục được rà soát, cập nhật và chuẩn hóa theo định hướng quản trị rủi ro, phù hợp với đặc thù hoạt động khoan dầu khí ngoài khơi.

Các yêu cầu của API Spec Q2 được tích hợp sâu vào mọi hoạt động quản lý và vận hành, từ khâu lập kế hoạch, kiểm soát nguồn lực đến quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Điều này giúp nâng cao tính nhất quán, tăng cường khả năng kiểm soát và bảo đảm chất lượng trong toàn bộ quá trình thực hiện hợp đồng.

Song song với việc xây dựng hệ thống, công tác đánh giá nội bộ cũng được duy trì thường xuyên với sự tham gia của các chuyên gia được API công nhận. Các kết quả đánh giá được theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm các cơ hội cải tiến và hành động khắc phục được triển khai đầy đủ, hiệu quả. Đến nay, XNĐHK đã xây dựng được đội ngũ 22 chuyên gia đánh giá trưởng (API Lead Auditor) được API chứng nhận, tạo nền tảng quan trọng cho việc duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý.

Tháng 4-2025, XNĐHK chính thức đăng ký chứng nhận API Spec Q2. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tháng 2-2026, đoàn chuyên gia của API đã thực hiện đánh giá chứng nhận giai đoạn 2. Kết quả đánh giá chỉ ghi nhận một số điểm chưa phù hợp ở mức độ nhỏ (Minor Nonconformities), cho thấy hệ thống quản lý của XNĐHK đã đạt mức độ trưởng thành cao, vận hành hiệu lực và đáp ứng tốt các yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn quốc tế.

Xây dựng và áp dụng API Spec Q2, XNĐHK đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật như:

- Hình thành và lan tỏa tư duy quản trị rủi ro trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Chuẩn hóa hệ thống tài liệu và quy trình quản lý, tạo nền tảng cho việc vận hành đồng bộ và cải tiến liên tục;

- Nâng cao hiệu quả quản lý Service Related Products (SRP), góp phần bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;

- Tăng cường quản lý theo mục tiêu, thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục và nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Phát triển năng lực đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo, đánh giá năng lực và chia sẻ kinh nghiệm;

- Nâng cao khả năng phát hiện, xử lý sự không phù hợp, phân tích nguyên nhân gốc rễ và triển khai các hành động khắc phục hiệu quả;

- Duy trì mức độ hài lòng cao của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Drilling trên thị trường quốc tế.

Việc đạt được chứng nhận API Spec Q2 – 2nd Edition, không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động XNĐHK mà còn phản ánh định hướng phát triển nhất quán của Tổng công ty PV Drilling trong việc xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong thời gian tới, XNĐHK sẽ tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo API Spec Q2 nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động không mong muốn (NPT), tối ưu hóa chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Chứng nhận API Spec Q2 – 2nd Edition, không chỉ là một thành tựu đáng tự hào mà còn là nền tảng quan trọng để PV Drilling tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội phát triển tại các thị trường trọng điểm và khẳng định vị thế của một nhà thầu khoan hàng đầu khu vực, từng bước vươn tầm quốc tế.

THANH NGUYỄN