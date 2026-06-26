PV Drilling ứng dụng NOVOS, từng bước xây dựng giàn khoan thông minh

Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) từng bước ứng dụng nền tảng tự động hóa khoan NOVOS nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả thi công giếng khoan và góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực này, hướng đến vận hành giàn khoan thông minh (Smart Rig).

PV Drilling VI là một trong 3 giàn khoan được PV Drilling chọn triển khai nền tảng tự động hóa khoan NOVOS

Nền tảng tự động hóa khoan NOVOS

NOVOS (NOV Operating System) là một nền tảng tự động hóa quy trình khoan hoạt động như lớp điều khiển cấp cao phía trên các hệ thống điều khiển hiện hữu. Hệ thống này do National Oilwell Varco (NOV) nghiên cứu từ năm 2012 và liên tục cập nhật, đổi mới, cải tiến đến ngày nay. Nếu các hệ thống như Amphion hoặc Cyberbase điều khiển từng thiết bị riêng lẻ thì NOVOS đóng vai trò điều phối toàn bộ quy trình khoan theo các kịch bản đã được thiết lập.

Sau hơn một thập kỷ, NOVOS đã phát triển từ một nền tảng tự động hóa thao tác khoan đơn giản thành một hệ sinh thái tích hợp, gồm tự động hóa quy trình lõi (NOVOS), tối ưu hóa AI (KAIZEN), kiểm soát hướng tự động (DrillLink), tích hợp MPD, cơ giới hóa sàn khoan (ATOM RTX), phân tích dữ liệu và hỗ trợ từ xa (Performance Center).

NOVOS là bước đệm hướng tới mức độ tự động hóa quy trình ở cấp độ cao hơn và các công nghệ kết nối với nhau hoạt động đồng bộ để đạt ba mục tiêu căn bản: nâng cao an toàn, cải thiện hiệu suất và nâng cao nhận thức về quy trình vận hành. Điểm đáng chú ý là NOVOS không thay thế con người, mà hỗ trợ người vận hành làm việc an toàn, nhất quán và hiệu quả hơn. Khi các thao tác lặp lại được tự động hóa và chuẩn hóa, người thợ khoan có thể tập trung nhiều hơn vào giám sát an toàn, kiểm soát tình trạng giếng khoan và xử lý các tình huống quan trọng.

PV Drilling chọn NOVOS và hướng tới vận hành giàn khoan thông minh

Hiện nay, PV Drilling đang vận hành đội giàn khoan biển hiện đại, gồm 6 giàn khoan tự nâng và một giàn khoan nước sâu, đồng thời tiếp tục đầu tư thêm một giàn khoan tự nâng dự kiến đặt tên PV DRILLING X. Với kinh nghiệm hoạt động trải rộng tại Việt Nam và Đông Nam Á, cùng với quá trình mở rộng thị trường, yêu cầu về tính đồng nhất trong chất lượng dịch vụ đối với PV Drilling ngày càng trở nên quan trọng. Nếu trước đây bài toán chủ yếu là làm sao vận hành một giàn khoan an toàn và hiệu quả thì hiện nay thách thức lớn hơn là làm sao bảo đảm tất cả các giàn khoan trong đội hình đều đạt cùng một tiêu chuẩn thực thi, bất kể vị trí địa lý, điều kiện môi trường hay nhân sự vận hành.

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX là một trong 3 giàn khoan được PV Drilling chọn triển khai nền tảng tự động hóa khoan NOVOS

Trong bối cảnh đó, PV Drilling đã đặt niềm tin vào NOVOS. Khác với các hệ thống điều khiển truyền thống vốn tập trung vào từng thiết bị đơn lẻ, NOVOS được xây dựng như một nền tảng tự động hóa mở, có khả năng kết nối và tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau trên giàn khoan. Đáng chú ý, NOVOS được phát triển theo hướng “mở rộng thay vì thay thế”, cho phép tích hợp với các hệ thống hiện hữu trên giàn khoan. Nhờ đó, PV Drilling có thể tận dụng nền tảng kỹ thuật sẵn có, giảm chi phí đầu tư, hạn chế rủi ro triển khai và từng bước mở rộng tự động hóa trên toàn đội giàn. Thông qua việc số hóa quy trình khoan, NOVOS cho phép chuyển đổi các thao tác vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân thành các quy trình chuẩn có thể lặp lại và tối ưu trên toàn bộ đội giàn khoan.

Đối với PV Drilling, việc đầu tư và từng bước khai thác hiệu quả các nền tảng như NOVOS không chỉ phục vụ mục tiêu cải thiện hiệu suất khoan trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho chiến lược chuyển đổi số dài hạn. Do đó, NOVOS không phải là đích đến, mà là một trong những viên gạch nền tảng để PV Drilling tiến tới vận hành giàn khoan thông minh (Smart Rig).

Lộ trình triển khai hệ thống NOVOS của PV Drilling

Thay vì áp dụng đồng loạt hệ thống trên toàn bộ giàn khoan sở hữu, PV Drilling xây dựng lộ trình theo nguyên tắc tuần tự có kiểm soát. Theo đó, PV Drilling sẽ triển khai NOVOS trước trên một số giàn khoan được lựa chọn như PV Drilling VI, PV Drilling VIII, PV Drilling IX để vận hành thực tế, thu thập dữ liệu hiệu suất, ghi nhận bài học, hiệu chỉnh quy trình, chỉ khi mô hình được kiểm chứng đầy đủ mới nhân rộng ra toàn bộ đội giàn khoan trước năm 2030.

Cấu trúc tự động hóa mà PV Drilling đang triển khai theo NOVOS

Khi quá trình thử nghiệm hoàn tất và NOVOS được phủ rộng trên toàn đội giàn, hệ thống này sẽ không chỉ là công cụ tự động hóa thao tác khoan mà trở thành trục kết nối trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái vận hành thông minh. NOVOS đảm nhận vai trò vừa là nền tảng thực thi tự động hóa các chuỗi thao tác khoan chuẩn hóa trên tất cả giàn khoan vừa là nguồn dữ liệu nền tảng cho các lớp ứng dụng cao hơn tích hợp phía trên.

Các nhà thầu khoan tiên tiến trên thế giới đã chứng minh rằng khi kết hợp tự động hóa quy trình khoan với dữ liệu thời gian thực trên đám mây, AI có thể hỗ trợ mạnh mẽ việc phân tích dữ liệu, đề xuất thông số khoan tối ưu và nâng cao tính nhất quán trong vận hành đội giàn. Điển hình, các giải pháp tự động hóa của Nabors kết hợp với nền tảng phân tích của Corva đã ghi nhận mức giảm thời gian kết nối hơn 50% trên toàn đội giàn. PV Drilling hướng đến mô hình tương tự nhưng bổ sung thêm tính tích hợp toàn diện bao gồm NOVOS kết hợp với phần mềm điều hành và bảo dưỡng, phần mềm quản trị tài sản giàn để tạo nên một thể thống nhất, nơi dữ liệu khoan sẽ thống nhất và xuyên suốt đến bảo trì dự đoán, lập kế hoạch vận hành và quản lý tài sản theo thời gian thực.

NOVOS giúp chia sẻ tri thức và thống nhất đến toàn bộ các giàn khoan

Với PV Drilling, khi NOVOS được vận hành nhất quán trên toàn đội giàn khoan, khách hàng sẽ nhận ra PV Drilling không chỉ cung cấp giàn khoan, mà còn cung cấp hệ thống chất lượng dịch vụ có thể dự đoán được, đo lường được và cải thiện liên tục.

Có thể nói rằng, Smart Rig không chỉ là một khái niệm công nghệ mà còn là một chiến lược phát triển dài hạn. Khi thị trường dịch vụ khoan ngày càng cạnh tranh, khả năng cung cấp dịch vụ dựa trên dữ liệu và công nghệ sẽ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Khách hàng không chỉ quan tâm đến chi phí thuê giàn mà còn quan tâm đến khả năng rút ngắn thời gian khoan, nâng cao độ an toàn, tối ưu hiệu suất và giảm tổng chi phí vòng đời của dự án. Đó chính là nền tảng của niềm tin dài hạn và là mục tiêu mà PV Drilling hướng đến.

NGUYỆT ANH