Cú hích mới cho giá trị sống ven sông khu trung tâm TPHCM

TPHCM tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đô thị ven sông khi trình chủ trương đầu tư Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội. Nơi đây được định hướng trở thành không gian văn hóa, lịch sử và công cộng quy mô lớn ngay bên bờ sông Sài Gòn.

Phối cảnh dự án Lancaster Lincoln của Tập đoàn Trung Thủy

Dự án nhằm xây dựng đồng bộ, kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc và không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, bao gồm khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng; góp phần gia tăng mảng xanh đô thị, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đặc biệt, dự án còn gắn liền với việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành và hoàn thiện trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn, tạo nên diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ trung tâm thành phố.

Tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành, khu căn hộ Lancaster Lincoln không chỉ sở hữu khả năng kết nối nhanh đến trung tâm Sài Gòn, Thủ Thiêm và khu Nam, mà còn được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích công cộng và cảnh quan ven sông đang được đầu tư mạnh mẽ trong tương lai.

Không chỉ là nơi an cư, Lancaster Lincoln còn hiện diện tại tâm điểm của những thay đổi mang tính chiến lược, nơi giá trị sống, giá trị văn hóa và giá trị hạ tầng cùng hội tụ để tạo nên một chuẩn sống khác biệt trong tương lai.

HOÀNG THÁI