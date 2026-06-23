Thông tin kinh tế

Cú hích mới cho giá trị sống ven sông khu trung tâm TPHCM

TPHCM tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đô thị ven sông khi trình chủ trương đầu tư Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội. Nơi đây được định hướng trở thành không gian văn hóa, lịch sử và công cộng quy mô lớn ngay bên bờ sông Sài Gòn.

Phối cảnh dự án Lancaster Lincoln của Tập đoàn Trung Thủy
Phối cảnh dự án Lancaster Lincoln của Tập đoàn Trung Thủy

Dự án nhằm xây dựng đồng bộ, kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc và không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, bao gồm khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng; góp phần gia tăng mảng xanh đô thị, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đặc biệt, dự án còn gắn liền với việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành và hoàn thiện trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn, tạo nên diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ trung tâm thành phố.

Tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành, khu căn hộ Lancaster Lincoln không chỉ sở hữu khả năng kết nối nhanh đến trung tâm Sài Gòn, Thủ Thiêm và khu Nam, mà còn được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích công cộng và cảnh quan ven sông đang được đầu tư mạnh mẽ trong tương lai.

Không chỉ là nơi an cư, Lancaster Lincoln còn hiện diện tại tâm điểm của những thay đổi mang tính chiến lược, nơi giá trị sống, giá trị văn hóa và giá trị hạ tầng cùng hội tụ để tạo nên một chuẩn sống khác biệt trong tương lai.

HOÀNG THÁI

Từ khóa

Lancaster Lincoln Bến Nhà Rồng Khánh Hội Bến Bạch Đằng Không gian văn hóa Tập đoàn Trung Thủy Không gian công cộng Sông Sài Gòn Đường Nguyễn Tất Thành Mảng xanh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn