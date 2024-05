Nhạc đồng quê lên ngôi ở Anh

Ngành công nghiệp âm nhạc nói chung và nhạc đồng quê nói riêng của Vương quốc Anh tiếp tục thu hút đông đảo người nghe. Do vậy, nhiều chương trình phát thanh mới và những đài phát thanh dành riêng cho nhạc đồng quê, cùng với sự kiện và lễ hội mới đạt doanh thu cao.

Các kênh phát thanh nhạc đồng quê như Radio Country, Countryline, Holler và nhiều kênh khác cũng đã giúp thể loại này phát triển. Số lượng phát trực tuyến nhạc đồng quê ở Anh vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh nhất so với bất kỳ thể loại nào trong 5 năm qua. Theo dữ liệu do Hiệp hội Âm nhạc đồng quê Anh công bố, từ năm 2020 đến năm 2022, lượng phát trực tuyến của các ngôi sao đồng quê đã tăng gần 50% ở Anh và mức độ phổ biến của nó vẫn tiếp tục. Từ tháng 3-2023 đến tháng 3-2024, số lượt tìm kiếm "nhạc đồng quê"; trên Google ở Vương quốc Anh đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Vào năm 2023, lượt xem video nhạc đồng quê ở Anh đã tăng 67% trên TikTok. Tại thời điểm này, có không dưới 3 bài hát đồng quê nằm trong tốp 10 của Vương quốc Anh.

Lễ hội âm nhạc đồng quê Country 2 Country tại London

Paris Adams là một tài năng âm nhạc đồng quê thú vị của Anh cho biết, cô đã nhận thấy sự thay đổi trong việc tiếp nhận nhạc đồng quê ở Anh trong vài năm qua. Cô đã nghe nhiều nghệ sĩ đồng quê được phát trên các đài phát thanh toàn nước Anh. Nhiều nhà phê bình âm nhạc cho rằng, thể loại này gây được tiếng vang với khán giả Anh, vì họ đánh giá cao khả năng sáng tác và cảm xúc chân thành mà các bản nhạc mang lại, thường tập trung vào tình yêu và sự mất mát. Khán giả Anh yêu thích chất lượng sáng tác và khả năng chơi nhạc, nhưng trên hết là cách kể chuyện, vốn là một phần quan trọng của âm nhạc đồng quê. Họ thích hát theo và cảm thấy mình là một phần của nội dung bài hát. Mỗi năm, ngày càng có nhiều nghệ sĩ nhạc đồng quê Anh lưu diễn ở Anh và châu Âu, và các nghệ sĩ sang cả Mỹ trình diễn.

Ngoài ra, một số nghệ sĩ sinh ra ở Mỹ nhận thấy mình được người hâm mộ Anh đón nhận nồng nhiệt, đến mức họ cảm thấy như ở quê nhà. Bộ đôi nhạc đồng quê người Mỹ Native Harrow hiện có trụ sở tại Anh. Họ đến đây lần đầu vào năm 2019 khi gặp một nhóm nghệ sĩ sáng tạo chào đón. Khán giả Anh cởi mở hơn trong việc tìm kiếm những nghệ sĩ mới mà họ có thể thích, thông qua các hãng thu âm, lễ hội và chuỗi buổi hòa nhạc mà họ tham dự.

Ed Sheeran, ngôi sao ca nhạc Anh, đã phát hành ca khúc Life Goes On cùng ngôi sao nhạc đồng quê Luke Combs vào năm 2023. Trong khi đó, thành công của Combs cũng đã lan sang Anh, với 2 album hàng đầu ở Anh và một vị trí nổi bật tại lễ hội nhạc đồng quê châu Âu Country 2 Country. Cộng với ngôi sao đồng quê lớn nhất nước Mỹ hiện nay, Morgan Wallen đã bán hết vé buổi diễn O2 vào tháng 12- 2023. Một cuộc tranh cãi năm 2021 về việc anh ấy sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc, mà sau đó đã xin lỗi, hầu như không có tác động tiêu cực đến doanh số bán nhạc của Wallen.

Người hâm mộ ở Vương quốc Anh không chỉ đón nhận nhạc đồng quê truyền thống mà cả các thể loại phụ mới hơn của nó, như nhạc đồng quê pha hip hop (country trap), dẫn đầu là rapper Lil Nas X. Thành công của thể loại nhạc đồng quê ở Anh cũng có thể được thấy qua sự phổ biến ngày càng tăng của những sự kiện âm nhạc đồng quê ở đây. Khoảng 20.000 người hâm mộ đã tham dự lễ hội Country 2 Country vào tháng 3-2023 và 2 tháng sau, lễ hội Royal Albert Hall Highways đã giới thiệu một số ngôi sao sáng nhất của thể loại này ở hai bờ Đại Tây Dương (Anh và Mỹ).

KHÁNH MINH