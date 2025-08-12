Nhân viên thông báo nhầm, khách Metro Cát Linh - Hà Đông hoang mang

Sáng 12-8, hành khách tại ga Cát Linh (tuyến metro Cát Linh - Hà Đông) bất ngờ nghe loa phát thanh thông báo cấm mang xe đạp gấp gắn pin lithium lên tàu, khiến nhiều người hoang mang.

Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) khẳng định chưa ban hành bất kỳ quy định nào cấm loại phương tiện này trên cả hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy. Sự cố xuất phát từ việc một số cán bộ, nhân viên chưa được quán triệt đầy đủ trong quá trình nghiên cứu, xây dựng quy định, dẫn đến thông báo sai.

Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo Hà Nội Metro đã yêu cầu tiếp tục phục vụ khách mang xe đạp gấp, kể cả gắn pin lithium, cho tới khi có quy định chính thức.

“Hà Nội Metro xin lỗi hành khách, đặc biệt là những người mang xe đạp gấp gắn pin lithium, vì sự bất tiện sáng nay. Chúng tôi sẽ nghiên cứu giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường”, đại diện công ty cho biết.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông

Đơn vị này khuyến cáo hành khách ưu tiên sử dụng xe buýt hoặc xe đạp công cộng để kết nối hành trình, hạn chế mang xe đạp gấp gắn pin lithium, nhất là giờ cao điểm, nhằm giảm nguy cơ cháy nổ. Theo Hà Nội Metro, nhiều hệ thống đường sắt đô thị trên thế giới áp dụng quy định chặt chẽ với loại pin này, như giới hạn công suất hoặc yêu cầu tháo pin trước khi lên tàu.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông thường rất đông khách

Hiện Hà Nội có hai tuyến metro đang khai thác: Cát Linh - Hà Đông với khoảng 45.000 lượt khách/ngày và Nhổn - Cầu Giấy với hơn 15.000 lượt khách/ngày.

NGUYỄN QUỐC