Nhập lậu 19kg nghi vàng từ Campuchia về Việt Nam

Qua công tác nắm tình hình và tin báo từ người dân, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, giữa khuya 25-7, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 19kg kim loại (nghi là vàng) được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng máy qua vực khóm Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, thông báo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Long Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú phối hợp xử lý vụ việc.

Đến sáng 26-7, tại cơ quan điều tra, các đối tượng H.V.S (60 tuổi) và N.H.T (22 tuổi) cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú đã khai nhận cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ Campuchia về Việt Nam. Cả hai đối tượng đều thừa nhận đây chính là vàng 24k được vận chuyển rồi tiêu thụ thông qua một số đầu mối tại TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Từ lời khai này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Hiện số kim loại thu giữ đã được đưa đi giám định để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

An Giang là tỉnh có đường biên giới bộ dài 100km giáp Campuchia. Hàng năm, các lực lượng chống buôn lậu biên giới phát hiện bắt giữ hàng trăm vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Năm 2020, Công an tỉnh An Giang đã từng triệt phá đường dây buôn lậu vàng, ngoại tệ quy mô lớn do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.