Nhật Bản và EU tăng cường hợp tác an ninh

Đảm bảo an ninh hàng hải

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác để đảm bảo an ninh hàng hải ở Đông Á cũng như ứng phó với các cuộc tấn công mạng trong tương lai. Đồng thời, EU cũng khẳng định cam kết của mình trong việc tăng cường can dự vào châu Á. Hai bên xác định sẽ nâng cấp hợp tác an ninh song phương, thiết lập một khuôn khổ hợp tác an ninh mới và là khuôn khổ hợp tác toàn diện đầu tiên trong lĩnh vực này. Trước đó, Nhật Bản và EU mới chỉ tập trung hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm “Liên minh xanh”, “Đối tác kỹ thuật số”.

Khuôn khổ hợp tác an ninh mới giữa Nhật Bản và EU dự kiến sẽ đề xuất kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, an ninh vũ trụ, an ninh trên không gian mạng và an ninh thông tin, vốn là các vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ các khu vực riêng lẻ của châu Á hoặc châu Âu. Trong dự thảo, Nhật Bản và EU cam kết tăng cường các cuộc tập trận chung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và giúp tăng cường khả năng phòng thủ trên biển của các nước khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến, vào ngày 13-7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel để thảo luận và thống nhất các nội dung này trong chuyến công du châu Âu từ ngày 11 đến 14-7.

Hợp tác về an ninh kinh tế

Theo Kyodo, trong lĩnh vực an ninh kinh tế, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và các nhà lãnh đạo EU thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn thế hệ tiếp theo, tăng cường chuỗi cung ứng chip và các vật liệu công nghiệp quan trọng khác. Trong một diễn biến liên quan, Nhật Bản và EU đang chuẩn bị ký biên bản ghi nhớ về việc đảm bảo mua sắm chất bán dẫn ổn định. Các nguồn tin cho biết, thỏa thuận nhằm mục đích phát triển một cơ chế chia sẻ thông tin để ngăn chặn khả năng thiếu hụt nguồn cung chip và các sản phẩm liên quan trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Tăng cường mạng lưới chuỗi cung ứng trở nên cấp bách hơn sau đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine làm gia tăng sự bất ổn về kinh tế và địa chính trị. Trong cuộc đối thoại cấp cao trực tuyến lần thứ 3 về các vấn đề thương mại và năng lượng hồi tuần trước, đại diện của Nhật Bản và EU cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp để chống lại cái gọi là sự ép buộc kinh tế liên quan đến việc sử dụng các biện pháp kinh tế để đạt được các mục tiêu chính trị và gây ảnh hưởng lên các nước khác.

Hiệp định Đối tác kinh tế EU - Nhật Bản có hiệu lực hơn 4 năm trước. Trong giai đoạn này, hiệp định đã được chứng minh là nền tảng của mối quan hệ kinh tế EU - Nhật Bản. Năm 2022, thương mại hàng hóa giữa hai đối tác đã phục hồi mức trước đại dịch, đạt 141 tỷ EUR, khẳng định mối quan hệ thương mại bền vững giữa EU và Nhật Bản.