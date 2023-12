Nhiều doanh nghiệp thuê dịch vụ an ninh mạng bên ngoài

Kaspersky đã tiến hành một nghiên cứu để tham khảo ý kiến của các chuyên gia bảo mật CNTT làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các doanh nghiệp trên toàn thế giới về những ảnh hưởng nhân sự có thể mang đến cho tổ chức.

Theo đó, có đến 24% người tham gia khảo sát cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp thường xuyên bị tấn công mạng đến từ việc thiếu hụt nhân sự bảo mật CNTT có chuyên môn cao. Khi được hỏi về các giải pháp để tăng cường an ninh mạng, 57% người tiết lộ doanh nghiệp của họ có kế hoạch đầu tư vào an ninh mạng trong 12 đến 18 tháng sắp tới.

Những người tham gia khảo sát gợi ý nhiều giải pháp khác nhau nhằm giải quyết các lỗ hổng an ninh mạng và trong số đó, 32% người mong muốn doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ thuê nhân sự an ninh mạng bên ngoài.

Theo khảo sát, 34% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư vào các dịch vụ chuyên môn của bên thứ ba và quyết định thuê ngoài dịch vụ MSP/MSSP (Nhà cung cấp dịch vụ quản lý/Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý) để quản lý an ninh mạng. Các ngành có khả năng đầu tư vào dịch vụ nhất trong tương lai gần là các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng quan trọng, năng lượng và dầu khí.

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận xét: “Các doanh nghiệp ở APAC đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng trong nhiều năm nay. Về phần Kaspersky, chúng tôi đã chủ động thúc đẩy quan hệ đối tác với các trường đại học, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tại APAC để nâng cao năng lực quốc gia về an ninh mạng, cũng như trau dồi nguồn lực cho đội ngũ an ninh mạng tại khu vực”.