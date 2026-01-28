Nhiều đơn vị tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Tại xã Long Sơn (TPHCM), Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn hơn 500 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026 cho các đơn vị đóng quân ở khu vực 3, TPHCM.

Chiến sĩ DK1 hoàn thành nhiệm vụ trên các nhà giàn chụp ảnh lưu niệm trước khi trở về với địa phương

Các chiến sĩ đã trải qua những ngày tháng trong quân ngũ, được trang bị kiến thức về chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, không ngừng rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trên những con tàu, nhà giàn DK1, đài, trạm, cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân.

Những ca gác giữa biển khơi là niềm tự hào với Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Tiến

Trải qua 2 năm, dù ở vị trí công tác nào, các đồng chí hạ sĩ quan – binh sĩ đã trưởng thành rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động; xây dựng được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tác phong làm việc nghiêm túc và luôn nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng.

Trồng rau trên cụm nhà giàn DK1

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí đã góp phần để Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và xây dựng Vùng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đồng chí đã để lại nhiều tình cảm, dấu ấn rất tốt đẹp cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Những chiến sĩ nhà giàn DK1 tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng ghi nhận, biểu dương kết quả của các chiến sĩ trong thời gian tại ngũ. Đồng chí mong rằng khi về địa phương, các quân nhân sẽ phát huy truyền thống quân đội, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, tích cực học tập, lao động sản xuất, đóng góp xây dựng gia đình, quê hương, đất nước giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Đại tá Triệu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho các chiến sĩ ra quân phát biểu cảm tưởng, Thượng sĩ Đỗ Văn Tùng, chiến sĩ Vệ binh, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 167, hứa tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của đơn vị trong mọi lĩnh vực công tác khi về địa phương.

* Tại đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 tổ chức Lễ tiễn và hành quân đưa 151 hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ năm 2026, bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và xúc động.

Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã được huấn luyện, rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ địa bàn, góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn đặc khu.

Các chiến sĩ tại Côn Đảo phấn khởi lên tàu trở về địa phương

Phát biểu động viên tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Chung, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6, tin tưởng những kinh nghiệm, bản lĩnh được rèn luyện trong quân đội sẽ là hành trang quý báu, giúp các quân nhân vững vàng trên con đường phía trước, trở thành những công dân gương mẫu, có ích cho gia đình và xã hội.



Các chiến sĩ xuất ngũ phấn khởi lên đường về quê

Trong sáng 28-1, Trung đoàn 271 tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2026.

Đến dự buổi lễ có Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5; lãnh đạo xã Phú Giáo cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2026, Trung đoàn 271 có 690 hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, đến từ TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và Đồng Nai; trong đó có 53 đồng chí là con em xã Phú Giáo. Sau hai năm tại ngũ, các quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sự trưởng thành toàn diện về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức và tác phong quân nhân.

Trung đoàn 271 tổ chức Lễ diễu binh, thể hiện khí thế, tinh thần và niềm tự hào của các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

Nhiều quân nhân xuất ngũ vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong huấn luyện, công tác và phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng đề nghị các quân nhân khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực học tập, lao động, gương mẫu tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các quân nhân xuất ngũ, Thượng sĩ Huỳnh Tấn Khương bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy phẩm chất người quân nhân cách mạng trong cuộc sống đời thường.

Thượng sĩ Huỳnh Tấn Khương phát biểu cảm nghĩ

Trung tá Phạm Thanh Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 271 trao giấy khen cho các hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 chúc mừng các hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi trở về địa phương

Ngay sau buổi lễ, Trung đoàn 271 tổ chức Lễ diễu binh, thể hiện khí thế, tinh thần và niềm tự hào của các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

VĂN ĐƯỜNG - TÂM TRANG - TRÚC GIANG