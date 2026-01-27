Xã hội

Vùng 5 Hải quân tiễn 400 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ngày 27-1, tại hai tỉnh An Giang và Cà Mau, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026.

Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Trung đoàn 551 thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ
Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc Trung đoàn 551 thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ

Năm 2026, Vùng 5 Hải quân có gần 400 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân được huấn luyện, trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, truyền thống của quân đội, quân chủng.

Quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, các quân nhân đã chủ động khắc phục khó khăn, yên tâm tư tưởng, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Đại tá Mai Đăng Danh phát biểu.JPG
Đại tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Đăng Danh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5, mong muốn các quân nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị đã trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho hàng trăm quân nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

NAM KHÔI

