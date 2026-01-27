Đặc khu Côn Đảo: 155 quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự năm 2026

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Côn Đảo, 155 quân nhân đã được giáo dục, huấn luyện toàn diện về chính trị, quân sự, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang đặc khu Côn Đảo ngày càng vững mạnh.

Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại đặc khu Côn Đảo năm 2026

Kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện cho thấy 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đồng chí được thăng quân hàm và khen thưởng. Cụ thể, 47 đồng chí được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thăng quân hàm Thượng sĩ; Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 thăng quân hàm cho 8 Trung sĩ và 91 Hạ sĩ quan.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao, với 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% đạt khá, giỏi. Công tác giáo dục chính trị đạt 100% theo quy định; 20 đoàn viên ưu tú được học lớp đối tượng Đảng và 2 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Diễu binh tại buổi lễ

Trong 155 hạ sĩ quan, chiến sĩ đến thời hạn xuất ngũ, có 3 đồng chí được giữ lại đào tạo sĩ quan, 152 đồng chí đủ điều kiện xuất ngũ năm 2026. 100% hạ sỹ quan, chiến sỹ trước khi xuất ngũ đã được tư vấn học nghề, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của Quân đội và của Nhà nước.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng

Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các quân nhân trong thời gian tại ngũ. Đồng thời, mong muốn các đồng chí khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

MẠNH THẮNG - HIỀN LƯƠNG