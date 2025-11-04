Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 2025

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc kỷ cương, an toàn, văn minh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 hào hứng tham gia phần thi tìm hiểu pháp luật qua ứng dụng trực tuyến trên điện thoại

Ngày 4-11, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) phối hợp với Công an TPHCM tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Chương trình tập trung vào chuyên đề “Phòng chống tội phạm và lừa đảo trên không gian mạng”. Các báo cáo viên đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về nhận diện thủ đoạn tội phạm mạng, hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn và đúng quy định; đồng thời nâng cao cảnh giác, phòng ngừa lộ, lọt thông tin, bảo vệ bí mật quân sự, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng trong toàn đơn vị.

Song song đó, chương trình còn giới thiệu Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Các cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách phòng tránh tai nạn và xử lý những tình huống giao thông thường gặp trong công tác, sinh hoạt hàng ngày.

Cán bộ, công chức xã Ngãi Giao tham gia buổi tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025

* Cùng ngày, UBND xã Ngãi Giao (TPHCM) đã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025 với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”.

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, công chức và người dân tham dự. Tại đây, báo cáo viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 3 (TPHCM) đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022...

Bên cạnh phần tuyên truyền, chương trình còn có hoạt động tư vấn pháp luật, hướng dẫn thủ tục trợ giúp pháp lý cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về chế độ chính sách, cũng như cho các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

* Sáng 4-11, tại buổi tuyên truyền pháp luật về PCCC do Công an phường Dĩ An (TPHCM) tổ chức, hàng trăm cán bộ, giáo viên, phụ huynh của các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn đã được tuyên truyền về PCCC, đồng thời trực tiếp tham gia hỏi - đáp; thực hành chữa cháy nhằm trang bị các kỹ năng cơ bản khi xử lý tình huống cháy nổ.

Cán bộ PCCC Công an phường Dĩ An hướng dẫn người dân kỹ năng xử lý đám cháy

Tại phường Đông Hòa, đoàn phường phối hợp với TAND khu vực 16 (TPHCM) tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về gây rối trật tự công cộng”.

Quang cảnh phiên tòa giả định do đoàn phường Đông Hòa phối hợp tổ chức

Phiên tòa tái hiện một vụ án hình sự có thật, được dàn dựng công phu, sinh động, mô phỏng đúng trình tự xét xử sơ thẩm.

Các bạn trẻ được trực tiếp theo dõi từng quy trình của phiên tòa, qua đó hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế.

Cũng trong dịp này, đoàn phường Đông Hòa phối hợp tổ chức tuyên truyền về Luật trẻ em và trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho hơn 1.000 học sinh tiểu học trên địa bàn phường.

Ngoài nghe chuyên gia tâm lý tư vấn, các em còn được đặt câu hỏi tình huống cũng như tham gia các trò chơi để dễ nhớ những kiến thức liên quan.

Các em học sinh được tương tác với chuyên gia tâm lý

