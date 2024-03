Nhiều nơi nóng 39-40 độ C

Hoa Phong Linh nở trong nắng sớm đầu mùa tại Hà Nội chiều 31-3. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng từ khu vực Tây Bắc bộ vào đến Thừa Thiên Huế và nhiều nơi ở Bắc Trung bộ; đồng thời nắng nóng ở Nam bộ cũng phát triển ra tới Quảng Nam, Quảng Ngãi (nhiệt độ tại Phú Yên là 37,5 độ C).

Cập nhật dữ liệu nhiệt độ từ Tổng cục Khí tượng - thủy văn đến tối 31-3, nền nhiệt cao nhất do nắng nóng gây ra hôm nay 31-3 trên phạm vi cả nước như sau:

Mường Lay (Sơn La) 36 độ C, Phiêng Lanh (Sơn La) 37 độ C, Sông Mã (Sơn La) 38,8 độ C, Yên Châu (Sơn La) 38,5 độ C, Phù Yên (Sơn La) 39,5 độ C, TP Hòa Bình 36 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 39,7 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 37,6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38,3 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 37,9 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ C, TP Vinh 38,1 độ C, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 37,1 độ C, TP Hà Tĩnh 37 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,6 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,8 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39,2 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,1 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,6 độ C, TP Huế 37 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37,6 độ C…

Nhiệt độ đo ngày 31-3. Nguồn: Tổng cục Khí tượng - thủy văn

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và một số chuyên gia khí tượng nhận định, ngày 1-4, cường độ nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn gay gắt hơn, cao điểm là ngày 2-4. Do đó, người dân ở các khu vực này cần chủ động tìm giải pháp thích ứng với đợt nắng nóng sớm này.

Dự báo nhiệt độ ngày 1 và 2-4. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

VĂN PHÚC