Nắng nóng đến sớm ngay đầu tháng 4

Sắp có đợt nắng nóng diện rộng ngay đầu tháng 4. Ảnh minh họa

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay 30-3, mưa dông ở miền Bắc và miền Trung giảm, trời sẽ sáng dần, thưa mây, về chiều có nắng nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc bộ có thể đạt 26-32 độ C (Hà Nội 31 độ C); còn tại khu vực Tây Bắc bộ như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên có thể đạt 35 độ C. Tại miền Trung, cảm giác oi nóng đã bắt đầu trở lại, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể vượt trên 35 độ C.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng sẽ gia tăng nhanh hơn từ ngày mai 31-3 và cao điểm là ngày 2-4. Dự báo, nhiệt độ tại Hà Nội ngày 31-3 có thể lên tới 34 độ C và sẽ lên tới 36-37 độ C trong các ngày 2 và 3-4. Tương tự, tại khu vực Tây Bắc bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày 1-4, nhiệt độ có thể vượt 38 độ C (mức phổ biến là 35-37 độ C).

Như vậy, từ ngày mai 31-3, nắng nóng sẽ quay trở lại và bùng phát mạnh ngay từ đầu tháng 4, phát triển rộng gần như trên phạm vi cả nước. So với trung bình nhiều năm, đợt nắng này đến sớm hơn. Từ khoảng ngày 6 hoặc 7-4, không khí lạnh yếu trở lại miền Bắc, mưa đá lại có nguy cơ tái diễn.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Còn tại Nam bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ nắng nóng sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa, dấu hiệu có mưa rất ít. Hôm nay 30-3 và ngày mai 31-3, nhiều nơi ở Nam bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 35-37 độ C hoặc cao hơn. Tây Nguyên cũng có nắng nóng cục bộ (35 độ C).

VĂN PHÚC