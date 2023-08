Nhiều nơi xảy ra sạt lở, đá lăn xuống nhà dân

Có những nơi như tỉnh Bắc Giang, trước đây ít khi xảy ra sạt lở đất đá, nhưng khoảng 9 giờ ngày 5-8, đã xảy ra vụ sạt lở đá núi tại thôn Trúc Tay, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Người dân cho biết, khoảng 9 giờ sáng nay, trong khi họ đang phụ giúp gia đình anh Nguyễn Văn Nhượng (thôn Trúc Tay) chuẩn bị lễ cưới cho con gái, thì bất ngờ đất, đá trên đồi sau nhà rơi xuống khu vực nấu cỗ (rất may không gây thiệt hại về người).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, tối 4-8 đến sáng 5-8, trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa lớn, hàng chục khối đất đá đổ xuống đường Điện Biên Phủ (tổ 1, phường Sa Pa), nhiều nhà dân bị nước, bùn đất tràn vào. Tại Km số 1, tỉnh lộ 152, thuộc địa phận phường Cầu Mây (thị xã Sa Pa), mưa lớn kéo gần 70 khối đất đá xuống lòng đường, gây ách tắc.

Ở tỉnh Sơn La, mưa làm sạt lở đất đá, ảnh hưởng nhà cửa của 3 hộ dân tại xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, từ đêm ngày 4 đến 5-8, mưa lớn diện rộng (100-130mm) đã gây sạt lở hơn 3.000m3 đất đá xuống các quốc lộ 12, 4H và đường tỉnh 127, gây ách tắc giao thông cục bộ giữa 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên và giữa các huyện Sìn Hồ, Mường Tè với TP Lai Châu.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 6-8, Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (trên 100mm); khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (trên 50mm).

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết xấu ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 8-8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đang hoạt động. “Nửa đầu tháng 8, lượng mưa ở Nam bộ giảm, nhưng sẽ tăng lên vào nửa cuối tháng 8”- ông Vũ Anh Tuấn cho biết.

Công điện số 8 ngày 5-8 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, trong 7 ngày qua, ở miền Bắc nước ta đã xảy ra mưa lớn từ 150 đến 250mm, một số nơi mưa lớn hơn như: Thông Nguyên (Hà Giang) 272mm; Bắc Hà (Lào Cai) 314mm; Điện Biên (Điện Biên) 344mm.

Mưa lớn đã gây sạt lở đất đá, ngập lụt cục bộ, làm ít nhất 2 người chết, sạt lở 67 vị trí giao thông, thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân và công trình, cơ sở hạ tầng.

Cùng trong ngày 5-8, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đã ký công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết, lúc 9 giờ ngày 5-8, mực nước hồ Sơn La chỉ còn thấp hơn 1,1m; hồ Hòa Bình thấp hơn 1,68m; hồ Tuyên Quang thấp hơn 3,09m so với mực nước cao nhất trước lũ trong thời kỳ lũ chính vụ.

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia nhận định, miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to đến ngày 8-8, lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm. Do đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị EVN chỉ đạo đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới; rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du.