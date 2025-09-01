NHNN Khu vực 2 đảm bảo hoạt động thanh toán thông suốt trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Ngành Ngân hàng phối hợp với Kho bạc Nhà nước đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương, nhất là tại các khu vực miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm chi trả quà Tết Độc lập của Chính phủ kịp thời cho người dân đúng dịp lễ.

Ngày 1-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2, cho biết nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán duy trì, ổn định và thông suốt, trong kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh, đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ chi trả cho các đối tượng chính sách theo Nghị định 178 và quà Tết Độc lập của Chính phủ cho người dân cũng như thực hiện chỉ đạo của NHNN, NHNN Khu vực 2 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện tốt các nhiệm vụ thanh toán trong toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn khu vực Đông Nam bộ.

Cụ thể, đảm bảo vận hành hoạt động hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thông suốt, thực hiện chế độ trực và duy trì công tác kế toán thanh toán; công tác kho quỹ tại các vệ tinh thuộc NHNN Khu vực 2, trong các ngày nghỉ lễ, đảm bảo chi trả các khoản chi theo quy định, đáp ứng yêu cầu và chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Các TCTD trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai phải đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống ATM; hoạt động hiệu quả của các dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến và đặc biệt duy trì chế độ trực, chăm sóc khách hàng 24/7 để đảm bảo tư vấn, hướng dẫn khách hàng, người dân và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh (nếu có). Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở và hoạt động ngân hàng kỳ nghỉ lễ.

"Ngoài ra, các TCTD, đặc biệt là hệ thống Agribank có các chi nhánh, phòng giao dịch tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ động làm tốt các hoạt động dịch vụ ngân hàng trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, sử dụng kết hợp tất cả các phương thức thanh toán và phối hợp với Kho bạc Nhà nước để đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương, nhất là tại các khu vực miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm chi trả quà Tết Độc lập của Chính phủ kịp thời cho người dân đúng dịp lễ", ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay.

Về phía NHTM, Agribank cũng cho biết đã ban hành chỉ đạo hỏa tốc trong hệ thống triển khai các nhiệm vụ đảm bảo việc tặng quà kịp thời cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Agribank đã bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ, trong 4 ngày (từ ngày 30-8-2025 đến hết ngày 2-9-2025) để thực hiện các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước, cũng như đảm bảm hệ thống thanh toán an toàn, thông suốt trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, trong ngày 30-8-2025, tại NHNN Khu vực 2, địa điểm tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chi 30 tỷ đồng tiền mặt (loại mệnh giá 100.000 đồng) cho các chi nhánh Agribank trên địa bàn để chi trả và tặng quà Chính phủ cho người dân để đảm bảo người dân nhận quà Chính phủ đúng thời điểm và ý nghĩa nhân dịp Tết Độc lập.

