Phường Dĩ An (TPHCM): 98,5% người dân đã nhận tiền quà Tết Độc lập

Sáng 1-9, bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết, các đơn vị đang khẩn trương triển khai công tác chi trả tiền quà cho người dân trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, ngay khi Chính phủ có Nghị quyết số 263/NQ-CP, ngày 29-8-2025 về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND phường Dĩ An đã triển khai kế hoạch thực hiện.

Hình thức chi trả trực tiếp hoặc qua tài khoản an sinh trên ứng dụng VNeID. Đối với nhận tiền trực tiếp, UBND phường Dĩ An đã tổ chức 10 điểm phát quà cho người dân trên địa bàn, tại văn phòng các Ban điều hành khu phố.

Đáng chú ý, UBND phường cũng triển khai các tổ tặng quà lưu động cho các trường hợp chủ hộ là người lớn tuổi, đi lại khó khăn.

Người dân trên địa bàn phường Dĩ An làm thủ tục nhận tiền quà trực tiếp

Phường Dĩ An hiện có tổng số 25.392 hộ gia đình với 104.658 nhân khẩu. Trong đó, thường trú là 24.696 hộ với 103.962 nhân khẩu thuộc diện nhận quà.

Theo báo cáo, tổng kinh phí dự toán thực hiện chi tặng quà cho người dân trên địa bàn phường Dĩ An là hơn 10,5 tỷ đồng, trong đó số tiền chi trực tiếp là hơn 8,6 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ hơn 82,3%).

Đại diện các hộ gia đình nhận tiền mặt trực tiếp từ UBND phường Dĩ An

Tính đến 9 giờ sáng 1-9, đã có hơn 98,5% số tiền được chi trả, đảm bảo chi kịp thời, minh bạch và an toàn cho người dân trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

XUÂN TRUNG